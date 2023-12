Prefeitura de Vitória vai realizar concurso público para o magistério

Foi publicado, no Diário Oficial do Município de Vitória da última sexta-feira (22), o extrato de contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora do concurso público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no quadro do magistério da capital.

Serão ofertadas 100 vagas para diversos cargos de professor da educação básica. O destaque fica com as 54 vagas para professor de educação especial, pois esta é a primeira vez que será realizado concurso público para esta modalidade educacional. As vagas da educação especial serão para trabalhar, por exemplo, com deficiência intelectual e com deficiência auditiva (professor bilíngue).

A previsão é de que o edital seja publicado no mês de janeiro de 2024 e de que a prova seja realizada em abril. Cheia de entusiasmo e alegria, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, falou sobre o concurso ao final de sua prestação de contas na Câmara de Vereadores de Vitória.

“É uma grande satisfação fazer esse anúncio. A recomposição do quadro de professores efetivos e a criação de um cadastro de reserva para profissionais especializados na rede municipal de ensino são iniciativas alinhadas aos objetivos da prefeitura de Vitória. Essas ações buscam garantir a continuidade do processo educativo, promovendo um ambiente propício ao aprendizado das nossas crianças e estudantes, disse a secretária.

Para a responsável pela Coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Carla Gagno, a iniciativa de realização do concurso mostra o compromisso com a qualidade da educação especial.

“Teremos professores mais qualificados e as formações e cursos ofertados pela Secretaria de Educação não serão descontinuados. Nossas crianças e estudantes merecem esse investimento, que é mais um para a qualificação do atendimento educacional especializado na nossa rede de ensino, bem como a valorização dessa docência”, destacou.

O professor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Roni Antônio, se sente grato pela oportunidade que a prefeitura de Vitória está abrindo para os profissionais surdos.

“Agradeço muito à Secretaria de Educação e à prefeitura pelo grande apoio ao surdo, por abrir concurso para professores de Libras surdos e por marcar uma história. Muito obrigado equipe da Educação Especial!”, disse o professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Suzete Cuendet.

