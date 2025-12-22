Prêmio Melhores do Ano homenageia grandes nomes do esporte capixaba

Consolidada como uma das principais premiações do futebol capixaba, o prêmio Melhores do Ano reuniu atletas, treinadores, dirigentes, empresários, profissionais do esporte e representantes de diversas modalidades esportivas. A solenidade aconteceu na sexta-feira (12), na Fundação Carmem Lúcia, na Barra do Jucu.

A premiação teve a finalidade de valorizar os melhores atletas de futebol amador e profissional, do futebol infantil, futsal, do Fut7, beach soccer, empresários e gestores esportivos, que contribuem diretamente para o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo.

Personalidades do esporte capixaba

Entre os homenageados da noite esteve o secretário de Esportes do município de Vila Velha, Anadelso Pereira, reconhecido por sua atuação como gestor público e incentivador do esporte.

Para o organizador do evento, Charles Costa, a gestão do secretário Anadelso é voltada para a ocupação dos espaços públicos, oferecendo aulas gratuitas em diversas atividades físicas, fortalecendo todas as modalidades esportivas e impactando positivamente na vida das pessoas.

“Gestores comprometidos fazem a diferença. Anadelso é um exemplo de quem vive o esporte, tem defendido o esporte como uma ferramenta estratégica de inclusão social, promoção da saúde, formação do caráter e transformação de vidas. Isso tem sido uma prioridade dele.”, afirmou Charles.

Ao receber a homenagem, o secretário reforçou seu compromisso em desenvolver políticas públicas para o crescimento do esporte.

“Minha missão de vida é consolidar o Espírito Santo como um Estado que investe no esporte”, destacou o secretário de Esportes Anadelso Pereira.

“Esse prêmio representa trabalho, dedicação e a certeza de que estamos no caminho certo. Reforço o meu compromisso com a criação de políticas públicas que valorizam o esporte, como instrumento de qualidade de vida e desenvolvimento humano. Minha missão de vida é consolidar o Espírito Santo como um Estado que investe no esporte, como agente de transformação social”, finalizou.

A noite de gala também homenegeou nomes históricos do esporte, como o atleta Bruno Xavier, que foi reconhecido como um dos maiores jogadores de beach soccer do século. Como também o Edinho, ícone do futebol capixaba, que teve sua trajetória celebrada como referência para novas gerações. O legado do jogador Fabiano Rossato no cenário internacional de futebol também foi lembrado, reforçando a importância da preservação da memória esportiva. “O esporte é feito de história e legado. Reconhecer esses nomes é inspirar o presente e o futuro”, pontuou o organizador do evento.

O evento celebrou personalidades e iniciativas responsáveis por fortalecer o esporte no Estado. Foi uma noite dedicada à valorização de trajetórias marcadas por dedicação, compromisso social e impacto positivo na vida da população capixaba.