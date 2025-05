Deputado Marcelo Santos presta contas no “Dialoga Grande Vitória” sábado (31)

today29 de maio de 2025 remove_red_eye67

No próximo sábado, 31 de maio, às 8h30, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos (UNIÃO), participará de mais uma edição do projeto “DialogaES – Edição Grande Vitória”, onde fará a prestação de contas de seu mandato.

O encontro, que é gratuito, acontece na ASPOMIRES, ao lado da HPM, na Rua Francisco Rubim, 445 – Bento Ferreira, em Vitória.

Em seu sexto mandato consecutivo e presidindo a Ales por duas vezes, o parlamentar irá destacar as principais iniciativas e conquistas de sua gestão no comando do Legislativo, caracterizada pela transparência, diálogo, modernização da instituição e incentivo à participação popular.

“Como representante do povo, tenho o compromisso de agir com responsabilidade e transparência. Prestar contas é respeitar quem confiou em nosso trabalho, e é fundamental que a sociedade esteja atenta, participando e fiscalizando”, destacou Marcelo Santos.

O evento tem como principal objetivo promover uma maior aproximação entre o deputado e a população, fortalecendo o diálogo direto com os cidadãos. A iniciativa busca criar um espaço aberto, democrático e participativo, onde todos possam expressar suas ideias, apresentar sugestões e debater temas relevantes para o estado.

Essa conexão direta com a sociedade é fundamental para a construção de políticas públicas mais eficazes, alinhadas às reais necessidades da população. Além disso, o encontro será uma oportunidade para identificar propostas e parcerias que contribuam para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do Espírito Santo.

Por meio desse evento, reafirma-se o compromisso com a transparência, a escuta ativa e o trabalho colaborativo na construção de um futuro melhor para todos.

A participação da população é fundamental para fortalecer o debate e contribuir na definição das prioridades do Espírito Santo nos próximos anos.

“Esse encontro é para quem acredita que política se faz com diálogo, parceria e ação. Vamos prestar contas, ouvir ideias e falar sobre os próximos passos da nossa missão. Agora é hora de avançar. E o cidadão capixaba é parte fundamental disso tudo!”, finaliza Marcelo Santos.

SERVIÇO

DialogaES – Edição Grande Vitória

Data: 31 de maio/2025

Horário: 8:30h

Local: ASPOMIRES (ao lado da HPM) – Rua Francisco Rubim, 445 – Bento Ferreira, em Vitória.

Localização: https://maps.app.goo.gl/78QGjYYw818xBfgRA?g_st=com.google.maps.preview.co