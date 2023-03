Presidente da Assembleia nomeia Diretora de Finanças da Casa

Diário do Legislativo também trouxe nomeação do novo Coordenador da Escola do Legislativo e da Diretoria de Segurança

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos, nomeou Amanda Aleixo Batista Cruz para o cargo de Diretora de Finanças, Major Resende para a Diretoria de Segurança Legislativa e o ex-deputado Sérgio Majeski para Coordenador da Escola do Legislativo. As nomeações foram publicadas no Diário do Legislativo desta quarta (1) e as três escolhas técnicas já começaram a trabalhar nas novas funções

A nomeação de Amanda Aleixo Batista Cruz como diretora de finanças da Assembleia Legislativa do Espírito Santo é uma excelente notícia, tanto para a Assembleia como para a sociedade em geral. É um grande passo para a promoção da equidade de gênero, uma vez que mulheres têm sido historicamente sub-representadas em cargos de liderança e poder.

“Defendo que as mulheres devem ocupar mais cargos de liderança e espaços de poder. Conheço Amanda de longa data e acompanhei sua formação e crescimento profissional. Ela é pós-graduanda em Administração Pública (PUC-MG) e Contabilidade Pública (FAVENI). Tenho certeza que ela tem todas as atribuições para realizar um excelente trabalho à frente da Diretoria de Finanças, mantendo as contas da casa em dia e garantindo a transparência na gestão dos recursos públicos”, declarou Marcelo Santos.

A nomeação do Major Resende para comandar a Diretoria e Segurança Legislativa, assim como a escolha do ex-deputado Sérgio Majeski para coordenar a Escola do Legislativo, também são excelentes escolhas, pois trazem profissionais qualificados e experientes para suas respectivas áreas de atuação.

“O Major Resende tem uma vasta experiência na área de segurança e trará todo o seu conhecimento para a Assembleia Legislativa, contribuindo para garantir a integridade física de nossos parlamentares, servidores e visitantes da casa. O mesmo digo sobre o ex-deputado Sérgio Majeski, que é professor de formação, possui vasta experiência no campo educacional e conhece profundamente o funcionamento do Legislativo. Estou confiante de que ele será capaz de contribuir significativamente para o aprimoramento da formação cívica dos nossos jovens e para a qualificação dos nossos servidores”.

“Com a nomeação desses novos membros para a diretoria da Assembleia Legislativa, tenho certeza que teremos uma gestão ainda mais eficiente e transparente, capaz de atender às demandas da população do Espírito Santo. Estamos comprometidos em trabalhar em conjunto para alcançarmos nossos objetivos e promovermos o bem-estar de todos os capixabas”, finalizou Marcelo Santos.