Presidente da Câmara de Anchieta cancela sessão que explicaria a compra de uma tonelada de açúcar

23 de dezembro de 2020

O Presidente da Câmara de Anchieta, Cleber Pombo (PSD), cancelou a Sessão Extraordinária Virtual (Convocação nº 10/2020) na tarde de quarta-feira (16), um dia depois do polêmico episódio levado a tona e transmitido ao vivo sobre a compra de uma tonelada de açúcar.

A Sessão Extraordinária aconteceria na sexta-feira (18) às 10h, dia marcado pelo próprio presidente para explicar aos vereadores e a população tudo sobre a polêmica compra do açúcar, ao vivo pela internet.

Também estariam em pauta na “sessão cancelada”, votações de grande relevância para o município, como por exemplo, a Lei que cria regras a Micro Empresa, Pequeno Porte e Microempreendedor individual, assim como também, a Lei que autoriza o município a participar de Fundo Privado criado pelo BANDES.

Em notícia publicada com destaque no jornal “A Tribuna” desta quinta-feira (17), foi declarado que a assinatura da compra é da diretora administrativa da Câmara de Anchieta e datada de 5 de outubro deste ano.



Entenda o caso

Na última sessão ordinária do dia 15 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, Cleber Pombo, foi surpreendido por vereadores que questionaram a recente compra de 01 tonelada de açúcar cristal para a Casa Legislativa.

O clima ficou tenso na sessão que foi transmitida ao vivo pela internet, quando o vereador Professor Robinho disparou em desfavor do então presidente questionando a aquisição de 01 tonelada de açúcar, gerando muitas quantidades de porquês, visto que desde início do ano cerca de 80% dos servidores estão em Home Office devido a pandemia do Covid-19 e o início do recesso da Casa de Leis.

“Nós acreditamos que isso é uma aberração, é algo que não tem uma sintonia que merece. Que o senhor, até o final desta sessão, possa explicar a cada vereador e cidadão porque comprar uma tonelada de açúcar. Qual é o objetivo? Está na validade? A Casa está funcionando com todos servidores? Será que este açúcar não vencerá? Eu não consigo entender como o senhor no final de sua gestão tem uma atitude desta”, disparou o vereador Professor Robinho.

O impasse ao vivo não acabou por aí, o vereador Professor Robinho continuou e afirmou que faltou administração e zelo com a Casa Legislativa. “Na história desta Câmara, com todo meu respeito, o senhor foi o pior presidente que passou”, afirmou o vereador.

Ainda na discussão, quando o presidente tentou justificar colocando o almoxarifado da Câmara Municipal para explicar a compra, o clima esquentou mais ainda com a entrada do vereador Geovane Meneguelle, que deu prazo para uma explicação oficial do Presidente Cleber Pombo.

“Algo muito sério. A Câmara não está funcionando, não temos funcionários trabalhando, café o senhor já cortou há muito tempo nos gabinetes, não há necessidade de se comprar açúcar, e agora acontece a compra de 01 tonelada? Gostaria que o senhor, de forma oficial, pudesse explicar na Sessão Extraordinária desta sexta-feira (18), porque senão, esta Sessão Extraordinária vai tomar outro rumo. É muito grave o que o vereador Professor Robinho trouxe para o plenário”, disse o vereador Geovane Meneguelle.

Por Fabiano Peixoto