Presidente da Câmara de Anchieta, Renan Delfino, assume liderança da ASCAMVES

today28 de fevereiro de 2025 remove_red_eye61

Na quinta-feira (27), durante a 5ª Plenária da Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores do Espírito Santo (ASCAMVES), realizada no Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), o vereador Renan Delfino, presidente da Câmara Municipal de Anchieta, foi eleito para presidir a entidade no biênio 2025-2026.

O evento reuniu parlamentares de diversas cidades capixabas para debater o fortalecimento do Legislativo Municipal e contou com a presença dos vereadores Vandinho, Rodrigo Semedo, Silvinho e João Orlando, que acompanharam o pleito.

Em seu discurso, Renan Delfino destacou a importância da ASCAMVES na defesa dos interesses dos vereadores e no aprimoramento das Câmaras Municipais.

“É uma honra assumir a presidência da ASCAMVES. Nosso compromisso será trabalhar pelo fortalecimento das Câmaras, promovendo capacitações, incentivando o diálogo entre os legislativos municipais e buscando soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas nossas cidades. Agradeço o apoio unânime das Câmaras Municipais do Espírito Santo, que depositaram essa confiança em nosso trabalho. Essa união é essencial para que possamos avançar cada vez mais na valorização do Legislativo Municipal e no desenvolvimento dos nossos municípios”, afirmou.

Quem é Renan Delfino?

Engenheiro de Produção e Segurança do Trabalho, Renan Delfino tem uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público. Foi coordenador do Sine de Anchieta, onde atuou diretamente na geração de empregos e no fortalecimento do mercado de trabalho local.

Eleito vereador para os mandatos 2021-2024 e 2025-2028, presidiu a Câmara Municipal de Anchieta no biênio 2023-2024 e foi reeleito para o biênio 2025-2026. À frente do Legislativo, liderou importantes avanços, como a modernização da Casa, a valorização da transparência e a defesa de pautas estratégicas para o município.

Um dos marcos de sua atuação foi a aprovação do projeto de sua autoria que instituiu a Emenda Impositiva em Anchieta, uma medida histórica que garante aos vereadores o direito de destinar parte do orçamento municipal para investimentos diretos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Essa iniciativa fortalece a atuação do Legislativo, assegurando que as demandas da população sejam atendidas de forma mais eficaz.

O que é a ASCAMVES?

A Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores do Espírito Santo (ASCAMVES) é uma entidade que representa os Legislativos Municipais do estado, promovendo a integração entre as Câmaras, a capacitação dos parlamentares e a defesa dos interesses dos municípios.

A associação atua como um canal de diálogo entre os vereadores e outras esferas do poder, incentivando a troca de experiências, a qualificação dos mandatos e o fortalecimento da atuação legislativa em prol da população capixaba.

Renan Delfino também fez questão de reconhecer o trabalho da antiga diretoria, liderada por Jucelino e toda a sua equipe, destacando a dedicação e os avanços alcançados durante sua gestão. Além disso, enalteceu a contribuição dos ex-presidentes Cezinha Ronchi, de Marechal Floriano, e Vaguinho, de São José dos Calçados, que tiveram papel fundamental na consolidação da ASCAMVES como uma instituição forte e representativa para os vereadores capixabas.

Com a eleição de Renan Delfino, a expectativa é que a associação continue avançando em pautas estratégicas, ampliando sua representatividade e fortalecendo a atuação legislativa em todo o Espírito Santo.