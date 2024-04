PRESIDENTE KENNEDY | 32ª Expo Jaqueira continua final de semana em ritmo de solidariedade

O local da festa será um ponto de arrecadação de alimento não perecível e água potável para as vítimas da chuva em Mimoso do Sul

A solidariedade se fará presente nos dois dias da 32ª Expo Jaqueira que acontece neste fim de semana, 05 e 06 de abril.

A programação, que foi cancelada por conta das fortes chuvas que castigou a região Sul Capixaba, vai continuar e quem quiser ajudar as vítimas da enchente de Mimoso do Sul terá a oportunidade de fazer bonito.

No parque de exposição será montado uma tenda de arrecadação de alimentos não perecível e água potável, tudo o que for arrecadado será encaminhado para o Município de Mimoso do sul, o mais atingido da região, com milhares de famílias desabrigadas e que perderam tudo o possuíam.

Além da solidariedade, a Expo Jaqueira trará opções pra toda a família, com shows nacionais e o tradicional rodeio que começa sempre a partir das 21h.

Confira a programação:

05/04

21h – Rodeio

22h – Adriano Rhoa

00h – Day e Lara

06/04

21h – Rodeio

22h – Cleiton e Camargo

00h – Clayton e Romário