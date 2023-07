PRESIDENTE KENNEDY | Campeonato de Futebol começa neste sábado (15)

Tudo pronto para o início do Campeonato Municipal de Futebol 2023 em Presidente Kennedy. A competição contará com a participação de equipes de várias comunidades do município.

Ao todo serão 12 equipes na disputa da competição: Areinha, Bela Vista, Campinas, Campo Novo, Jaqueira, Marobá, MDB, Presidente Kennedy, Santa Lúcia, Santo Eduardo, São Paulo e Senegal. Estas equipes foram divididas em dois grupos.

Os jogos se iniciam no próximo sábado (15), nas categorias Principal e Aspirante.

Os times recebem o apoio da prefeitura para competir, a partir de previsão legal de Lei de incentivo ao esporte: transporte, arbitragem, segurança e material esportivo.

Confira os jogos da 1ª Rodada:

Sábado – 15 de julho – Jogos de abertura

12h45 – Marobá x São Paulo – Aspirantes e Titulares

Local: Estádio Zezão, na Sede

Domingo – 16 de julho

13h/15h – Santa Lúcia x Presidente Kennedy

Local: Santa Lúcia

13h/15h – Jaqueira x Campinas

Local: Jaqueira

13h/15h – Santo Eduardo x Areinha

Local: Santo Eduardo

13h/15h – MDB x Campo Novo

Local: Sede

13h/15h – Bela Vista x Senegal

Local: Bela Vista