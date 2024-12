Presidente Kennedy conquista selo ouro no compromisso com a alfabetização

O município de Presidente Kennedy alcançou um marco histórico na educação ao conquistar o Selo Ouro no Compromisso com a Alfabetização, um reconhecimento nacional que destaca as cidades que priorizam o aprendizado na idade certa. O selo reflete o trabalho coletivo de gestores, professores, alunos e suas famílias na construção de um futuro com mais oportunidades e cidadania.

A premiação simboliza o resultado de investimentos estratégicos, como a formação continuada de professores, o uso de materiais pedagógicos inovadores e o acompanhamento personalizado dos estudantes. Esses esforços permitiram que as crianças Kennedenses tivessem acesso a uma educação de qualidade, garantindo que aprendam a ler e escrever nos primeiros anos de escolarização.

“Esse reconhecimento é de toda a nossa comunidade escolar, que acredita no poder transformador da educação”, destacou o prefeito Dorlei Fontão, reafirmando o compromisso com políticas públicas que promovam o desenvolvimento integral das crianças do município. Com o Selo Ouro, Presidente Kennedy se consolida como referência nacional em alfabetização, inspirando outros municípios a trilhar o mesmo caminho.

Selo Ouro

O Selo Ouro representa um reconhecimento significativo do empenho e comprometimento das equipes envolvidas no processo. Para alcançar essa conquista foi necessário que as secretarias cumprissem uma série de requisitos, como a adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a indicação de um articulador municipal da Renalfa (Rede Nacional de Alfabetização), a resposta a um questionário com 20 itens e a apresentação de documentos que comprovassem ações em quatro dimensões avaliadas.

A avaliação foi baseada em quatro dimensões principais:

1 – Colaboração entre entes federativos;

2 – Institucionalização e implementação de políticas e ações de alfabetização;

3 – Formação de professores e gestores;

4 – Distribuição de materiais didáticos complementares.

As categorias do selo nacional variam conforme a pontuação final obtida:

Bronze: de 45 a 64 pontos;

Prata: de 65 a 84 pontos;

Ouro: de 85 a 100 pontos.