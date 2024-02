Credenciamento de barracas e trailers para a 32ª Expo Jaqueira começa nesta segunda-feira (26)

O município de Presidente Kennedy, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, publicou o Edital de credenciamento para interessados na comercialização de alimentos e bebidas na 32ª ExpoJaqueira, que acontecerá entre os dias 20 a 24 de março de 2024.

As inscrições acontecerão do dia 26 de fevereiro ao dia 8 de março, no horário de 9 às 11h e 13 às 15h, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEMUCTEL), situada na Rua Olegário Fricks, nº 99, sala 03, Centro de Presidente Kennedy.

Os interessados devem acessar o Edital, através do link, e preencher o formulário.