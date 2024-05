Presidente Kennedy é ouro no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

today9 de maio de 2024 remove_red_eye63

O primeiro lugar veio com o Programa de Inclusão Produtiva

O Município de Presidente Kennedy venceu a 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Inclusão Produtiva. Os 78 Municípios Capixabas concorreram entre si, nas 10 modalidades em disputa.

O primeiro lugar veio decorrente a execução do Programa de Inclusão Mais Caminhos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem fomentado o empreendedorismo local promovendo a autonomia de diversas famílias.

Para o prefeito Dorlei Fontão, o reconhecimento, concedido pelo Sebrae, confirma que a cidade está no caminho certo, na busca pelo desenvolvimento, por meio da força do empreendedorismo. “Eu fiquei honrado e feliz em ver nosso município participando dessa premiação, ficar entre os finalistas e receber o troféu ouro, isso significa que estamos no caminho certo, que as nossas ações estão contribuindo para promover o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca.

A iniciativa do Prêmio Sebrae se deu como forma de identificar e valorizar programas e projetos desenvolvidos pelos municípios brasileiros e que contribuem para um cenário nacional mais próspero e inclusivo.

Em 20 anos de premiação, essa foi a primeira vez que Presidente Kennedy se destacou. Além da categoria Inclusão Produtiva que o Município recebeu o troféu ouro, outras 9 estiveram em disputa: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Turismo e Identidade Territorial, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural, Cidade Empreendedora e Governança Territorial.

“Se Deus quiser, esse será o primeiro de muitos troféus que vamos conquistar para a nossa cidade, afinal, o que temos de melhor aqui é a nossa gente, que luta incansavelmente por um município próspero para todos os kennedenses!”, concluiu Dorlei.

No dia 11 de junho, será a disputa da premiação nacional, em Brasília.