PRESIDENTE KENNEDY | Futebol dos Artistas anima a Praia de Marobá neste sábado (24)

today20 de janeiro de 2026 remove_red_eye75

Prepare-se para uma tarde diferente, cheia de energia, diversão e interação com o público. Neste sábado (24), a partir das 16 horas, a Praia de Marobá será palco do Futebol dos Artistas, evento que promete movimentar o litoral de Presidente Kennedy com esporte e entretenimento em um dos cenários mais bonitos da região.

A partida contará com a presença dos artistas Rafael Gualandi, Rafael Cardoso, Daniel Rocha, Raphael Vianna e Pedro Lamin, garantindo um clima de descontração, bom humor e muita proximidade com o público. Mais do que um jogo, o evento se destaca como um momento de lazer para todas as idades, ideal para curtir em família, reunir os amigos, torcer, dar boas risadas e ainda ficar pertinho de artistas conhecidos da televisão.

O Futebol dos Artistas integra a programação oficial do Verão 2026 em Presidente Kennedy e reforça o convite para que moradores e visitantes aproveitem o fim de semana com atividades ao ar livre, celebrando o melhor da estação mais animada do ano.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de grande participação do público, consolidando Marobá como um dos principais pontos de encontro do verão no município.