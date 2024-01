PRESIDENTE KENNEDY | IPTU 2024: boletos já estão disponíveis

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), em Presidente Kennedy, referente ao ano de 2024, já está disponível.

O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única tem até o dia 31 de março para quitar o valor com 20% de desconto. Os demais, poderão pagar em até cinco vezes, com o vencimento da primeira parcela para a mesma data e as outras parcelas em 30/04, 31/05, 30/06 e 31/07.

Os contribuintes que não moram em Presidente Kennedy, devem receber o DAM pelos Correios. Para os residentes do município, na Sede, o documento será entregue pela Divisão de Arrecadação Tributária.

O IPTU tem como fator gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, construído ou não, localizado na zona urbana do Município, seja ele comercial, residencial ou industrial.

O valor arrecadado de IPTU é usado para melhorias no local onde o imóvel está localizado, como infraestrutura, educação e segurança.

Quem não receber o DAM?

O contribuinte que não receber o Documento de Arrecadação Municipal pelos Correios pode retirá-lo das seguintes formas:

– No site do Município de Presidente Kennedy:

https://servicos.cloud.el.com.br/es-presidentekennedy-pm/services/lancamentos_diversos.php?cod=LF

– Solicitando pelo e-mail: [email protected]; ou,

– Na Divisão de Arrecadação Tributária, situada na Rua Átila Vivácqua, n.º 49, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000, telefones (28) 3535-1951 e (28) 3535-1952, no período das 8h às 15h.