PRESIDENTE KENNEDY | Reaberto processo seletivo para Guarda-vidas

today7 de janeiro de 2020 remove_red_eye54

A Secretaria Municipal de Segurança Pública divulgou nesta segunda-feira (06), a reabertura de processo seletivo para preenchimento de vagas restantes na função de Guarda-vidas.

As inscrições serão realizadas no dias 08, 09 e 10 de janeiro. Os interessados devem comparecer, com toda a documentação exigida no edital, à Rua Átila Vivacqua Vieira, 79, 2º piso, sala da comissão de processos seletivos, prédio administrativo da Prefeitura, centro de Presidente Kennedy.

Os aprovados serão contratados em caráter temporário. A validade do contrato é de quatro meses.

