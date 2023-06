PRES. KENNEDY | Saúde destaca importância da conscientização para a falciforme

Na última segunda-feira (19), na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Boa Esperança, profissionais da Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy realizaram uma ação em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, comemorado dia 19 de junho. O evento contou com palestras, distribuição de informativos, apresentações culturais e recreação.

A doença falciforme é uma alteração genética do sangue e pode ser detectada facilmente com o teste do pezinho, pela triagem neonatal. No Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) destaca a importância de saber identificá-la precocemente e dar atenção aos sintomas e manifestações, já que ainda não há cura.

Hereditária, ela acomete a população em geral, em especial a de origem africana. Resulta de uma mutação genética que provoca alteração nas hemácias: em condições normais, elas se apresentam de forma arredondada, mas, na doença falciforme, perdem a elasticidade, enrijecem e adquirem a forma que lembra uma foice. Isso dificulta a circulação e a chegada do oxigênio nos tecidos, desencadeando uma série de sinais e sintomas como dor crônica, infecções e icterícia, por exemplo.

Conforme o Ministério da Saúde, o primeiro passo do conjunto de cuidados é o diagnóstico precoce, feito na triagem neonatal. No caso das pessoas que não foram diagnosticadas com o Teste do Pezinho, o diagnóstico poderá ser feito a partir do quarto mês de vida, pelo exame de eletroforese de hemoglobina que integra a rotina do pré-natal e é garantido a gestantes e parceiros no Sistema Único de Saúde (SUS).