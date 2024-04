Preso chefe de tráfico de Belo Horizonte que estava escondido na Serra

today5 de abril de 2024 remove_red_eye61

Uma ação conjunta das polícias do Espírito Santo e Minas Gerais prendeu, nesta quinta-feira (04), um indivíduo de alta periculosidade foragido da Justiça mineira, que estava escondido no município da Serra. A ação contou com a participação de policiais da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), por meio da Subsecretaria de Inteligência, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (05), em entrevista coletiva, na Sesp, em Bento Ferreira, Vitória. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, destacou a importância desta integração para localizar e prender criminosos que fogem de um estado para o outro.

“Graças ao apoio que a Polícia Civil do Espírito Santo e a nossa Subsecretaria de Inteligência deram, este criminoso foi capturado. A cooperação é fundamental para uma segurança pública eficiente. O crime é dinâmico, não respeita fronteiras. Nós tivemos informações, por exemplo, que o Marujo esteve muito tempo no Rio de Janeiro. Recentemente, criminosos que fugiram de Mossoró foram presos no Pará, agora temos um criminoso de Minas preso aqui. Isso demonstra a importância da cooperação entre as polícias”, destacou Eugênio Ricas.

Segundo informações da PMMG, o detido é líder do grupo criminoso que atua na localidade de Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG), responde por pelo menos seis homicídios em Minas Gerais e estava escondido no município da Serra, de onde seguia comandando o tráfico em sua cidade de origem. Levantamentos da PMMG indicam que ele está diretamente envolvido em um ataque ocorrido no bairro Jardim Vitória, no sábado (30), que culminou na morte de duas pessoas.

A delegada adjunta do Denarc, Larissa Lacerda, explicou que o investigado estava no Espírito Santo havia poucos dias, tendo fugido de Minas Gerais após tomar conhecimento que um Mandado de Prisão Temporária tinha sido expedido pela Justiça mineira.

“Como ele já era monitorado pela inteligência da PMMG, a corporação solicitou apoio da Sesp e da PCES para realizar a prisão. Após levantamentos, realizamos a prisão na manhã de quinta-feira. Não houve resistência e não apreendemos nada de ilícito”, relatou a delegada.

O detido permanece no Sistema Prisional capixaba. A decisão sobre uma possível transferência dele para Minas Gerais compete ao Poder Judiciário. As investigações sobre os crimes imputados ao detido são conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

por Camila Ferreira