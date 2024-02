SERRA | Preso suspeito de compartilhar conteúdos de abuso sexual infantil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), prendeu, em flagrante, na última quinta-feira (25), um homem de 34 anos suspeito de armazenar e compartilhar conteúdos de abuso e exploração sexual infantil. A prisão foi efetuada no bairro Central Carapina, no município da Serra.

No mês de novembro de 2023, a Polícia Federal recebeu um informe da Organização Não Governamental (ONG) norte-americana National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), responsável por alertar sobre conteúdos de pedofilia que circulam no ambiente web. O órgão informa o País responsável pelo material para que possam tomar as medidas cabíveis. Em seguida, os dados foram repassados para a equipe da PCES, que deu início à investigação.

“No dia 15 de janeiro deste ano, ocorreu uma alteração legislativa, informando que artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que diz respeito ao armazenamento de material de exploração sexual infantil, se tornou um crime hediondo, sendo proibido o pagamento de fiança”, informou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade.

De acordo com as informações recebidas, o investigado residia no bairro Central Carapina. Na quinta-feira (25), a equipe policial se deslocou à residência do suspeito para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. No celular do criminoso foram localizados diversos materiais de abuso e exploração sexual infantil.

“Ao todo, foram registrados 15 gigabytes de material de exploração sexual infantil, incluindo vídeos de bebês de cerca de dois anos”, relatou o delegado Brenno Andrade. O investigado foi preso em flagrante.

Por meio de investigações foi averiguado que o suspeito é professor de uma escola municipal da Serra, sendo responsável por dar aula para crianças entre 9 a 12 anos.

“Na sexta-feira (26), informamos a escola para que possam tomar as medidas cabíveis de acordo com o corpo administrativo. O investigado também informou ser aluno da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A Universidade também já foi comunicada e confirmou o recebimento do e-mail, porém informou que o suspeito não compõe o corpo de discentes”, complementou o delegado.

O investigado também participava de grupos em aplicativos de troca de mensagens, que compartilham conteúdos de exploração sexual infantil. “Agora, iremos dar início a uma segunda parte da investigação para descobrir os demais envolvidos. Em análises prévias dos materiais, não foi constatada a presença de nenhum aluno do suspeito. Também iremos averiguar se ele produzia os conteúdos”, disse Brenno Andrade.

Na residência do suspeito também foram encontrados 42 pássaros silvestres, sendo averiguado que os animais eram mantidos pelo pai do suspeito, que foi levado à delegacia e vai responder por crime ambiental, tendo em vista que não tinha documentos que comprovassem a permissão para manter os animais. Já o investigado foi autuado por armazenamento e compartilhamento de material de abuso e exploração sexual infantil.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)