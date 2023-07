Primeiras rodadas do Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer tem 110 gols

A competição mais tradicional do Beach Soccer estreou com 14 jogos e chuva de gols. O 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções está ocorrendo na Praia da Costa, em Vila Velha, e já tem classificados para a semifinal com uma rodada de antecedência.

FEMININO

O feminino iniciou a competição com um clássico da Grande Vitória. Vitória e Vila Velha reeditaram a final de 2021, com um placar elástico a favor da Capital, 10 a 1. Na outra partida do grupo A, Afonso Cláudio derrotou a Serra por 8 a 3.

No domingo (23), as seleções voltaram às quadras na parte da tarde. Enquanto Afonso Cláudio venceu Vila Velha por 5 a 2, Vitória ganhou Serra por 8 a 0. As duas seleções foram as primeiras classificadas para as semifinais e decidem, em confronto direto, quem fica na primeira e segunda colocações.

GRUPO B

A outra chave, entretanto, só teve uma rodada e permanece indefinida. As atuais campeãs Linhares foram derrotadas por Anchieta, por 5 a 4. Em confronto que já ocorreu na final da Etapa Norte, Aracruz repetiu a vitória contra São Domingos por 6 a 5. As próximas duas rodadas, que ocorrem sábado (29) e domingo (30), vão definir as seleções semifinalistas.

MASCULINO

Entre os homens, o grupo A está equilibrado após as duas rodadas. Na manhã de sábado (22), os campeões Vila Velha venceram Piúma pelo placar de 6 a 2. A jovem equipe de São Domingos não quis saber do favoritismo da equipe comandada pelo maior técnico da história do Beach Soccer Capixaba, o Professor Índio, e ganhou de 5 a 3 a seleção de Vitória.

No dia seguinte, em duelo de campeões da regional Sul e Norte, Piúma levou a melhor contra São Domingos, em placar que terminou em 5 a 0. Na partida de Vila Velha e Vitória, os donos da casa foram superiores e venceram por 4 a 3.

CHAVE B

No domingo (23), Anchieta e Cariacica fizeram o único jogo que não foi resolvido no tempo normal. Após empate em 4 a 4, os maiores vencedores (junto com Vitória) marcaram na prorrogação e venceram Cariacica e garantiram dois pontos. Já o Aracruz não sofreu e ganhou de Viana por 5 a 1 na estreia do grupo B.

MASTER

Após sucesso da primeira edição, a competição para atletas e ex-atletas com mais de 40 anos retornou para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções. Os atuais campeões Vila Velha estrearam com vitória sobre a seleção de Aracruz, por 5 a 2, enquanto Anchieta venceu por 2 a 1 o time de Vitória.

Confira a classificação após o fim de semana de competições:

foto divulgação