Primeiro lugar: alunos de Anchieta são destaque em leitura

19 de outubro de 2023

Os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental de Anchieta são os melhores leitores dentre os estudantes de mais de mil municípios brasileiros de população semelhante. A classificação é do Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC), realizado pela Associação Bem Comum em 3.271 municípios.

Anderson Araújo, analista de resultados de aprendizagem no PARC, revelou a classificação dos alunos de Anchieta em uma transmissão ao vivo na qual apresentava os resultados da Avaliação de Fluência aplicada em alunos do segundo ano do Ensino Fundamental em julho deste ano. (Veja o vídeo aqui).

De acordo com o pesquisador, os resultados revelam que o município de Anchieta, quando comparado a quase mil municípios com população semelhante, obteve os melhores índices do país.

Os resultados dessa avaliação que analisa a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras, textos e compreensão textual foram comemorados pela Secretária de Educação, a professora Maria Daniela Sartório Marinho que, além de parabenizar os profissionais da Rede Municipal de Educação, ponderou: “os dados mostram que estamos no caminho certo, mas ainda temos pequenos ajustes a serem feitos. Só descansaremos quando todas as crianças de nosso município estiverem lendo na idade certa”.