Procon de Anchieta fecha 2023 com 86% das reclamações resolvidas

today21 de fevereiro de 2024 remove_red_eye98

O Procon de Anchieta divulgou recentemente que 86% das reclamações registradas no órgão foram resolvidas em 2023. Segundo o relatório do setor, das 1.335 reclamações de consumidores lavradas, 1.102 foram resolvidos em sua fase inicial.

Para se ter uma ideia da evolução na qualidade do atendimento e da consequente resolutividade nos casos de reclamações de consumidores junto ao Procon de Anchieta, em 2022 foram registrados 852 reclamações, dessas, 76,5% foram resolvidos de imediato.

De acordo com a coordenadora do Procon Municipal, Bárbara Mulinário Figueira, entre as razões para a melhoria dos índices de resolutividade nas reclamações, estão a maior conscientização da população, a aquisição de novos computadores e a participação de servidores em cursos de capacitação.

Programas e projetos criados em parceria com o governo municipal também foram responsáveis pelo aumento da qualidade no atendimento.

“Vale lembrar que toda essa melhoria foi devido também com a ampliação do novo espaço de atendimento aos consumidores na Casa do Cidadão, realizada em junho de 2023, obra realizada pela Prefeitura de Anchieta”, observou a coordenadora.

O Procon de Anchieta também vai até aos comércios e comunidades levando informações. O órgão realizou ações de conscientização no comércio da cidade, com a distribuição de livretos de códigos e manuais dos direitos dos consumidores. Outra iniciativa foi a realização dos Multirões de Negociação de Dívidas, em novembro de 2023, com a presença de diversas empresas: EDP, Escelsa, Dacasa Financeira e outros.

Um outro projeto do órgão municipal é a realização do Procon Itinerante, no qual o Procon realizou visitas aos bairros mais distantes da sede municipal, tais como Jabaquara, Pongal e Mãe-Bá.

“Tais projetos permitiu que o Procon levasse aos consumidores seus direitos que muitas vezes ficam sem requerê-lo por falta de conhecimento ou oportunidade”, completou Mulinario.

Para 2024 o Procon busca continuar com projetos e programas de levar o direito do consumidor aos munícipes de Anchieta.