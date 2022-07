Procon de Marataízes realiza vistoria em postos e constata redução no preço da gasolina

O anúncio da redução do preço da gasolina feito pela Petrobrás já teve reflexo na sexta-feira (22), em Marataízes.

Em dois postos da cidade, o valor do litro da gasolina comum passou de R$ 7,79 para R$ 6,26, gerando uma redução de R$ 1,56 por litro.

O Procon Municipal vem acompanhando o cumprimento das novas determinações que passaram a valer no dia 1º de julho e constatou a nova queda dos preços.

A Coordenadora do Procon (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor) de Marataízes, Maria de Lourdes Riedel, ressalta que, com essa mudança os preços já sofreram uma redução que chega a aproximadamente 20% do valor da gasolina comum, período compreendido entre os dias 07 e 22 de julho de 2022.

Uma equipe de servidores do Procon vem desenvolvendo uma ação de visitação e orientação aos nove postos da cidade, ação essa que já vem acontecendo pela terceira semana consecutiva, na qual foi constatado que dois postos de combustível já apresentaram uma redução significativa nos preços.

Embora o preço de combustíveis não tenha regulação no país, o Procon utilizou de Instrumento de Recomendação para orientar aos fornecedores do produto a obrigação de repassar os descontos obtidos ao consumidor bem como, obedecer ao Decreto que obriga postos de gasolina a informar o consumidor sobre preços praticados antes da redução do ICMS.

A medida visa mostrar ao consumidor a diferença do preço das bombas antes da isenção ou limitação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e depois da diminuição do imposto, frisa a Coordenadora Maria de Lourdes Riedel.