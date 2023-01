Procon notifica postos de Cachoeiro de Itapemirim sobre preços de combustíveis

Estabelecimentos devem apresentar informações sobre valores cobrados nos últimos dias

O Procon de Cachoeiro está notificando os postos de combustíveis do município, para que apresentem informações sobre os preços praticados no período de 29 de dezembro de 2022 até segunda-feira (2). Os estabelecimentos devem justificar eventuais aumentos.

No domingo (1), o Governo Federal prorrogou o congelamento de impostos federais sobre combustíveis. Além disso, continua vigente a redução de alíquota do ICMS desses produtos.

O trabalho de notificação foi iniciado na tarde de segunda-feira (2). “Todos os postos de Cachoeiro serão notificados para que em 48h apresentem informações quanto aos valores dos combustíveis praticados nos últimos dias. Eles deverão apresentar a justa causa devidamente comprovada, caso tenha ocorrido aumento. Uma vez não manifestada resposta ou caso apresentem uma justificativa sem a justa causa, eles serão multados”, explica o coordenador.

No que diz respeito aos valores de combustíveis serem diferenciados entre os municípios, o coordenador explica que o combustível não é oficialmente tabelado. Devido a isso, situações referentes ao número de empresas (postos), quantidade de combustível adquirido, porte e características da cidade, além do frete do produto e outros fatores comerciais, podem influenciar na diferença de preço.

“O Procon realiza, quinzenalmente, o rastreamento de preços dos combustíveis e a tabela é divulgada no site da Prefeitura de Cachoeiro. É importante se informar, pesquisar preços e ter muito cuidado com a qualidade do produto. Caso a população tenha qualquer dúvida quanto à qualidade e ou combustível adulterado, pode efetuar uma denúncia junto ao Procon Estadual ou à ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis”, disse.

Mais de 70 autos de infração em 2022

Em 2022, o Procon aplicou 70 autos de infração por aumentos injustificados e informações incompletas em notas fiscais de compra de combustíveis apresentadas pelos postos de abastecimento.

Desde 2020, o Procon vem realizando um trabalho em parceria com o Ministério Público (MP) para coibir práticas abusivas nesses estabelecimentos.

“O Procon nunca ficou inerte na fiscalização de postos de combustíveis, e em várias atividades fiscais feitas de 2020 em diante, repassamos relatórios ao MP, para as providências cabíveis”, finaliza Pimentel.

Fale com o Procon

Para atendimento e esclarecimentos, os consumidores podem entrar em contato com o Procon de Cachoeiro, por meio do telefone (28) 3155-5362 ou procurar atendimento presencial, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 12h às 17h.

Pesquisa de preços

Em sua página no site da Prefeitura de Cachoeiro, o Procon Municipal disponibiliza o resultado das pesquisas quinzenais de preços em postos de combustíveis da região, que pode ser acessada pelo endereço www.cachoeiro.es.gov.br/procon.

foto divulgação/PMCI