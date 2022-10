Procon Vitória encontra variação de 160% em passagens aéreas

Para quem quer viajar de avião nas férias escolares precisa ficar atento à variação dos valores. O Procon Municipal de Vitória realizou um levantamento dos preços das passagens aéreas para cinco capitais das macrorregiões do Brasil com partida do Aeroporto Internacional de Vitória e comparou os preços encontrados nos sites de cada uma das companhias aéreas nacionais em atividade.

A pesquisa foi feita diariamente no período de 19 a 23 de setembro deste ano com três empresas nacionais e seis destinos com partida de Vitória, sendo eles Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Maceió (AL), Goiânia (GO), Manaus (AM) e Curitiba (PR). Todas as viagens foram pesquisadas com ida marcada para o dia 02 de janeiro e volta marcada para o dia 07 de janeiro de 2023.

As maiores variações indicadas pelo levantamento foram para as cidades de Curitiba, Goiânia e São Paulo. A maior delas foi de 161% para Curitiba, sendo o menor valor de R$ 1.206,77 e o maior R$ 3.152,77. Para Goiânia, a variação das passagens chegou a 121%, podendo ser encontrado entre R$ 1.151,63 e R$ 2.545,63. Em São Paulo, as passagens variaram em 114%, o menor valor foi de R$ 1.158,22 para R$ 2.479,22.

Já as cidades de menor variação dos preços foram Manaus, Maceió e Rio de Janeiro. Apesar das passagens para Manaus terem um valor maior do que os outros destinos, teve apenas 32% de variação nos preços, sendo o menor valor R$ 3.841,42 e maior R$ 5.073,22. Os bilhetes para Maceió variaram em 40% e podem ser comprados por R$ 2.844,14 até R$ 3.993,94. Para o Rio de Janeiro, a variação ficou em 60% e foram encontradas de R$ 1.930,22 a R$ 3.094,22.

A gerente do Procon Municipal de Vitória, Anelisa Real, orienta os consumidores a melhor maneira de adquirir as passagens aéreas. “É essencial que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados por diferentes companhias aéreas e pesquise antecipadamente as passagens a fim de garantir um melhor preço”, diz ela.

Confira os dados da pesquisa:

