Professora de Anchieta é premiada pelo Sebrae por álbum de figurinhas antirracista

Foi um gol de placa a ideia da professora de História da rede pública municipal de Anchieta, Núbia Barcelos, de fazer com os alunos um álbum de figurinhas da Copa Antirracista. Ela recebeu, nesta terça-feira (7), o prêmio “Educador Transformador” do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

A professora Núbia pegou carona na popularidade das figurinhas de jogadores da Copa do Mundo de Futebol, entre as crianças, para promover a diversidade e a igualdade: em vez de retratar jogadores famosos, as figurinhas destacavam personalidades negras do cenário mundial, nacional, estadual e municipal, como o Mestre Valentim, do Jongo da comunidade de São Mateus, interior de Anchieta.

O projeto apresentado ao Sebrae-ES por Núbia foi intitulado de “Copa Antirracista: Promovendo a Diversidade e a Igualdade”, planejado e pensado durante a formação em serviço dos professores de História e Geografia. Núbia realizou sua ideia com os alunos da escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida, da Sede de Anchieta: “em uma jornada de aprendizado e conscientização sobre a importância da diversidade racial e da igualdade”, disse.

“Nosso objetivo era criar um ambiente de aprendizado inclusivo, onde todos os alunos se sentissem representados e valorizados”, explicou durante sua emocionante apresentação. “Ao destacar figuras negras proeminentes, queríamos mostrar aos nossos alunos que a história não é apenas feita por um grupo seleto de pessoas, mas por uma diversidade de indivíduos cujas contribuições moldaram o mundo em que vivemos”, disse.

Em reconhecimento ao seu trabalho excepcional, o SEBRAE concedeu à Professora Núbia Barcelos o reconhecimento por participar do Prêmio Educador Transformador, um testemunho de seu compromisso com a educação transformadora e sua capacidade de inspirar mudanças positivas.

“Estamos extremamente gratos pelo compromisso e dedicação da Professora Núbia Barcelos em promover uma educação que celebra a diversidade e promove a igualdade”, afirmou a Secretária da pasta Maria Daniela Sartório Marinho, durante a cerimônia de premiação. “Seu projeto é um exemplo brilhante de como a educação pode ser uma força poderosa para o bem em nossa sociedade”, completou.

Professores participantes:

Geografia:

Cirineu de Athaydes Oss

Fernanda Sampaio Pinheiro

Fernanda Gobetti Ferreira

Marcionei Dos Santos Carvalho

Marcos Sartorio

Renato Almeida Ramos

História:

Adriana Garcia Anholetti e Silva

Ana Maria Henrique de Faria Fontoura

Caroline dos Santos Andrade Polonini

Cislie Fonseca Neves

Eduardo Schuwartz Borba Pazini

Eugênio de Oliveira Camisão

Flávia Lúcia Araújo da Silva

Rosani Freitas Faria

com informações de Núbia Barcelos