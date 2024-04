Programa A Hora da Música estreia segunda temporada dia 9 de abril

O podcast, idealizado e apresentado pelo guitarrista, professor e compositor Jura Fernandes, já confirmou nomes como Morenna, Nano Vianna, banda Comichão e Xande

Os holofotes ligados para os novos artistas da cena musical do Espírito Santo e para os músicos que já fizeram história no Estado. Este intercâmbio de gerações é a proposta da segunda temporada do podcast A Hora da Música, programa online idealizado e apresentado pelo guitarrista, professor e compositor Jura Fernandes.

A nova série de entrevistas, que vai ao ar no YouTube, Spotify e Apple Music, começa no próximo dia 9 de abril, terça-feira. A partir daí, será exibido um episódio por semana, durante seis meses, sempre às 9 horas.

Para a primeira rodada da segunda temporada já estão confirmados a cantora pop e compositora Morenna, o cantor e compositor Nano Vianna, a banda Comichão e o compositor Xande, guitarrista do Macucos que acaba de lançar carreira solo. A estreia da segunda temporada, no dia 9, será o bate-papo com Morenna, um dos grandes destaques da nova geração da música do Espírito Santo.

Dona de uma voz potente, Morenna tem influência do pop, da black music, da MPB e da música clássica. Em 2012, começou a carreira no samba e no pagode, passou pelo rap e trilhou o voo solo em 2019, com o lançamento do EP BLÁ BLÁ BLÁ. A partir daí, ganhou destaque nacional e internacional. Morenna já foi indicada ao prêmio MTV MIAW e apareceu em publicações como Vogue, Merie Claire e ELLE, além de ter se tornado embaixadora cultural do açaí brasileiro. A cantora capixaba é ainda parte do casting da Warner Music Brasil.

“Mais uma vez, teremos a oportunidade de colocar os nossos artistas em evidência, fomentar a criatividade no cenário da música. Para mim, já com certo tempo de entrada, será um prazer o encontro com os artistas mais novos, momento que vai exaltar a riqueza das nossas gerações”, vibra Jura Fernandes.

O podcast A Hora da Música é um projeto que valoriza a acessibilidade e, em todos os vídeos publicados no YouTube, vai contar com o intérprete de libras Rhayllander Henrique de Mendes Souza. O projeto conta com o apoio da prefeitura de Vitória, a partir da Lei Rubem Braga.

Sobre Jura Fernandes

Natural de São José dos Campos e capixaba de alma, Jura Fernandes mantém, desde 1995, relação espiritual e sonora com o Congo e a Barra do Jucu. E é um dos fundadores da banda Casaca. Apesar de ter a guitarra como principal instrumento, os elementos percussivos sempre influenciaram seu som.

Jura tem em seu currículo participação em 12 discos, dos quais quatro são do Casaca – “Casaca”, “Na Estrada”, “Ilha” e “No Tambor, na Casaca e na Guitarra”. Também gravou trabalhos autorais como o “Jura Que É Forró” e o “Special Gig”, além de ter tocado as guitarras no álbum do Bloco Surpresa, do Carnaval de 2013. O músico toca também guitarra e viola no Forró Bemtivi.

Jura já se apresentou por dois anos na França, como guitarrista e cavaquinista, em casas de show renomadas mundialmente, a exemplo da “Blue Note”. Durante a carreira, o multi-instrumentista teve ainda participações em canais como a MTV e programas como o de Serginho Groisman.

Em 2023, Jura Fernandes lançou o livro de musicalização infantil “O Som da

História, ferramenta educacional para mães e professores que tem rodado as escolas e universidades do Espírito Santo.

Sobre o programa A Hora da Música, a primeira temporada trouxe nomes como a produtora Sandra Vasconcelos, o técnico de som Igor Fernandes, os compositores Izar, Claudio Bocca, Flavio Marão e Manfredo, entre outros.

Serviço

Podcast A Hora da Música estreia segunda temporada

Idealização: Jura Fernandes

Apoio: Prefeitura de Vitória, pela Lei Rubem Braga

Quando: começa dia 9 de abril, com duração de seis meses e um programa por semana

Horário: sempre às 9 horas

Redes sociais: https://www.instagram.com/ahoradamusica/