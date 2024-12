Programa abre cadastro de reserva para assistentes sociais, enfermeiros e médicos

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou o edital ICEPi/Sesa nº 056/2024 para cadastro de reserva de assistentes sociais, enfermeiros e médicos que irão atuar no Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ). As inscrições seguem até 05 de janeiro de 2025 pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos. Neste link também é possível conferir o edital.

A atuação será no Núcleo Interno de Regulação (NIR) e no Escritório de Gestão de Altas (EGA), por meio do aperfeiçoamento em serviço, nos hospitais estaduais de rede própria localizados em todas as regiões do Estado. A remuneração pode chegar a R$ 11.865,00.

O principal objetivo da formação é ampliar a qualidade, a segurança, o acesso e a integralidade do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde e do aperfeiçoamento das práticas em regulação de recursos assistenciais, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantindo uma assistência de qualidade e segura aos pacientes.