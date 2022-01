Programa abre linhas de crédito para empreendedores de Itapemirim

O Programa “Investe Itapemirim” está disponibilizando linhas de créditos para os empreendedores locais. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimento e Desenvolvimento Econômico, criado recentemente pelo prefeito Thiago Lopes, para promover o desenvolvimento empresarial e gerar empregos no município.

Dentre as finalidades do projeto está a geração de empregos para a população em diversos setores, como na indústria, comércio, serviços, agronegócio e construção civil. Além de promover o acesso a recursos de capital, como empréstimos e linhas de crédito para microempreendedores, profissionais liberais, autônomos, bem como de microempresas e empresas de pequeno, médio e grande porte.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (SEMDES), Luciano Passon, microempreendedores e empresários da cidade já estão apresentando seus respectivos planos de negócios a fim de solicitar as linhas de crédito.



“O ambiente empresarial deste ano está favorável para o desenvolvimento de pequenos e grandes negócios e outras atividades econômicas, em virtude da abertura de linhas de créditos, que estão sendo oferecidas, com juros bem abaixo do praticado pelo mercado”, sustentou.



Para aderir ao programa ou até mesmo sanar eventuais dúvidas, os interessados podem se dirigir à sede da SEMDES, na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, na Vila de Itapemirim (Centro), no Centro Administrativo I da PMI ou também na Sala do Empreendedor, na Avenida Itapemirim, em Itaoca, no prédio da antiga sede dos Correios.