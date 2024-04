Programa de Apoio à Pessoa Idosa de Vila Velha recebe mais de R$ 243 mil do Sicoob

today15 de abril de 2024 remove_red_eye38

O banco Sicoob doou para o Programa de Apoio à Pessoa Idosa (PAAPI) de Vila Velha R$ 243.164,61, recursos que serão destinados para o Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPDDI).

“O Programa de Apoio à Pessoa Idosa é essencial para oferecer suporte e assistência às pessoas idosas, garantindo-lhes condições de vida dignas e respeitosas. Quero em nome do município, agradecer pelo gesto que irá contribuir e muito para os idosos assistidos pelo PAAPI. Esse investimento demonstra o comprometimento do Sicoob com a promoção do bem-estar e da dignidade dos idosos, contribuindo para fortalecer as políticas públicas voltadas para essa parcela da população”, disse a secretária de Assistência Social, Letícia Goldner.

Por meio dessa parceria entre o Sicoob e o Fundo Municipal do Idoso de Vila Velha, espera-se promover um impacto ainda mais positivo na vida dos idosos atendidos pelo programa, proporcionando-lhes maior qualidade de vida e inclusão social.

foto Antônio Oliveira