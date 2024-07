Programa Jovens Valores já recebeu 1.121 inscrições desde o último dia 16

Já se inscreveram 1.121 estudantes para disputar uma bolsa de estágio no Governo do Estado por meio do Programa Jovens Valores, desde o último dia 16. Para se inscrever, é necessário acessar o site www.jovensvalores.es.gov.br e entrar no sistema se inscrições, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), em parceria com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

Para concorrer às vagas, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. Antes de fazer o cadastro no Jovens Valores, é preciso criar uma conta no Acesso Cidadão, serviço de login único do Poder Executivo Estadual, criado pelo Prodest.

“Uma forma inteligente de atrair estagiários para o Governo do Estado é tornar o processo de inscrições ágil e prático. Felizmente, temos um sistema de inscrições simples de ser utilizado para os estudantes interessados em entrar no Jovens Valores”, enfatizou o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio.

Oportunidade

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, com pagamento de bolsa mensal e vale-transporte. O programa contempla mais de 70 formações, sendo os cursos de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo alguns dos mais demandados.

Recentemente, as bolsas de estágio tiveram os valores reajustados e passaram a ser específicos para cada modalidade de estágio. Com isso, os estagiários do Ensino Médio receberão R$ 827,95; os do Ensino Técnico, R$ 896,94; e os do Ensino Superior, R$ 1.034,94.