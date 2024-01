Programa oferece até R$ 21 mil de crédito para MEI’s de Cariacica

today29 de janeiro de 2024 remove_red_eye98

Os microempreendedores de Cariacica que estão em busca de uma ajuda financeira para levar à frente o seu negócio contam com um importante aliado nesta missão: o programa Nossocrédito Cariacica. Com juros baixos e maior prazo para pagamento no financiamento, o programa oferece linha de crédito de até R$ 21 mil para investimentos e impulsiona a economia local.

Em 2023 foram 78 operações que resultaram em R$ 1.390.500,00 em créditos concedidos aos microempreendedores de Cariacica. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Cariacica, Lúcia Dornellas, o programa é importante, pois ajuda a fomentar a economia da cidade.

“Em 2023 foram abertas 13.886 empresas em Cariacica, deste total, 11.380 foram MEIs. Isso mostra o quanto os microempreendedores são importantes para a economia da cidade. Por isso, é fundamental que tenhamos programas como o Nossocrédito auxiliando e fortalecendo essas empresas”, explica a secretária.

A secretária explica ainda que, com a linha de crédito oferecida pelo programa, o microempreendedor pode utilizar para aquisição de matéria-prima do seu negócio, maquinário, mão de obra, entre outros. “Com isto, temos a injeção direta de recursos na economia do município, o que reflete ainda na geração de emprego e renda”, pontua a secretária.

A agência do Programa Nossocrédito Cariacica fica localizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei), no prédio do Novo Centro Administrativo de Cariacica, na Avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone: (27) 98148-0046.

Juros

A linha de crédito para microempreendedores varia de R$ 200,00 a R$ 21 mil com taxa a partir de 1,29% em até 36 vezes e possibilidade de carência de até seis meses.

O crédito está sujeito a consulta aos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA e Banestes. Para obter o crédito é necessário ter disponibilidade de avalista com renda comprovada.

Programa Nossocrédito

O Programa Nossocrédito é uma parceria da prefeitura de Cariacica com o governo do Estado, que oferece microcrédito com juros mais baixos do que os praticados no mercado.

Como funciona?

O empreendedor solicita uma concessão de microcrédito e negocia o parcelamento mensal desse empréstimo com durabilidade e juros calculados. As propostas vão passar por processos de análise convencionais estipulados pela Política de Crédito do Banestes. O empreendedor terá o valor concedido se cumprir todos os requisitos estabelecidos.

Para quem?

O crédito é feito para empreendedores, pessoa física ou jurídica. Podem solicitar o financiamento: autônomos, microempreendedores individuais (MEI´s), micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte.

O que oferece?

Linhas de microcrédito em parlamentos prolongados e taxa de juros reduzida.

Quem pode solicitar?

Empreendedores formais e informais (PF e PJ), com faturamento bruto anual menor que R$ 360 mil.