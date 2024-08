Programa Remédio em Casa: Ferraço quer facilitar acesso a medicamentos em Cachoeiro

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), revelou uma proposta inovadora para melhorar o acesso a medicamentos essenciais para os residentes do município. O Programa “Remédio em Casa” tem como objetivo garantir que pessoas acamadas, idosos e outras pessoas com dificuldade de locomoção possam receber seus remédios de uso contínuo e de alto custo diretamente em suas residências.

“A saúde deve estar ao alcance de todos, e muitas vezes, as pessoas mais vulneráveis enfrentam dificuldades para acessar medicamentos essenciais. Com o Programa ‘Remédio em Casa’, vamos levar a farmácia até elas, assegurando que não apenas recebam os medicamentos que necessitam, mas também a assistência necessária para seu bem-estar”, afirmou Ferraço.

O programa visa atender uma demanda crescente de moradores que, por questões de mobilidade ou condições de saúde, encontram dificuldades para buscar seus medicamentos em Unidades Básicas de Saúde ou Prontos Atendimentos. A proposta inclui a organização de um serviço de entrega de medicamentos diretamente nas residências dos pacientes, oferecendo um suporte essencial para a população.

“Implementar o ‘Remédio em Casa’ é uma forma de humanizar o atendimento e garantir que ninguém fique sem acesso aos medicamentos necessários para seu tratamento. Vamos criar uma estrutura eficiente para a entrega domiciliar, com equipe especializada para assegurar que todos recebam os medicamentos em tempo hábil e nas condições ideais”, explicou Ferraço.

Além de facilitar o acesso aos medicamentos, o programa pretende oferecer um atendimento personalizado, onde profissionais de saúde poderão acompanhar e orientar os pacientes sobre o uso correto dos medicamentos. Isso é especialmente importante para pessoas com condições crônicas ou que precisam de acompanhamento contínuo.

“O ‘Remédio em Casa’ é uma extensão do nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população. Ao proporcionar esse serviço, estamos cuidando da saúde dos nossos moradores de forma integral, promovendo qualidade de vida e assegurando que todos tenham acesso aos cuidados de que precisam”, destacou o candidato.

O programa também inclui a criação de um sistema de agendamento e controle para assegurar que a entrega dos medicamentos seja feita de forma organizada e eficiente. Com isso, Ferraço pretende melhorar a gestão e a logística de distribuição, garantindo que o serviço atenda a todos os que necessitam.

Com a implementação do Programa “Remédio em Casa”, Ferraço busca não apenas melhorar o acesso a medicamentos, mas também reforçar o compromisso com a atenção à saúde de cada cidadão de Cachoeiro de Itapemirim, promovendo um sistema de saúde mais inclusivo e eficaz.