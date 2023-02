Programação de Carnaval em Cachoeiro atraiu famílias à Praça de Fátima

Durante os quatro dias de carnaval em Cachoeiro, a Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, foi o ponto de encontro de inúmeras famílias que, com muita segurança e tranquilidade, aproveitaram uma variada programação cultural preparada pela prefeitura.

As atividades ocorreram de sábado (18) a terça-feira (21). Um dos destaques ficou por conta das matinês, que atraíram muitas crianças e seus pais. Os pequenos puderam brincar e se divertir em um ambiente especialmente preparado para elas, com muitas atividades recreativas.

Os desfiles das agremiações também foram um dos pontos altos, na última segunda-feira (20). Os blocos Independentes do Aquidaban, Vem Quem Quer e Escola de Bambas levaram muita cor e animação para a avenida, com suas apresentações repletas de elementos tradicionais do carnaval.

Além disso, o público também pôde dançar e pular com várias atrações musicais e acompanhar a realização de concursos culturais, com destaque para o de fantasias, que encantou os presentes pela sofisticação, criatividade e originalidade apresentados pelos concorrentes.

“O carnaval é uma das festas mais importantes do calendário cultural do Brasil, e em Cachoeiro não poderia ser diferente. Optamos por uma programação familiar, relembrando os antigos carnavais de praças, com marchinhas, alegria e tranquilidade para os cachoeirenses”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins, acrescentando que não foram registradas ocorrências policiais relativas à festa, que contou com o suporte da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, destacou a importância de oferecer uma festa segura e democrática para todos os moradores e visitantes da cidade. “O carnaval de Cachoeiro foi um sucesso. Conseguimos oferecer uma programação variada para as famílias, valorizar as agremiações e a cultura local, e tudo isso com muita segurança para os foliões”, frisa.

foto divulgação/PMCI