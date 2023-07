Projeto Campeões de Futuro abre inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica

O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai abrir vagas para as aulas gratuitas de ginástica rítmica. Serão ofertadas 80 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O período de inscrições tem início no próximo dia 1° de agosto.

Para se inscrever, basta comparecer no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado em Vitória, das 8h30 às 12h, com documento com foto do responsável e da criança, além de comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar.

As aulas do projeto Campeões de Futuro serão ministradas às segundas-feiras e quartas, ou terças e quintas-feiras, das 9h às 10h para as turmas de 6 a 9 anos, e das 10h às 11h para as turmas de 10 a 15 anos.

Ao darem início às atividades no projeto, que acontece no Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho, todas as crianças vão receber uniformes e aparelhos para a prática do esporte.

Campeões do Futuro

O projeto Campeões de Futuro oferta esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O objetivo é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva e a cultura do esporte aliada à educação, de forma a promover o desenvolvimento integral, com a formação de cidadania e a melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.