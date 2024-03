Projeto de apadrinhamento afetivo de Cachoeiro é referência para outros municípios

today19 de março de 2024 remove_red_eye33

O projeto de apadrinhamento “Construindo laços de afeto e cuidado”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim, tem sido referência para outros municípios do Espírito Santo. Atualmente, cerca de 130 padrinhos estão cadastrados nas três categorias: Padrinho Afetivo, Padrinho Provedor e Padrinho Prestador de Serviço.

Devido ao trabalho desenvolvido pela equipe da Semdes, na última sexta-feira (15), representantes da pasta participaram do lançamento de um curso de formação de profissionais de Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar dos municípios do Estado.

Para a composição do curso, a equipe cachoeirense do apadrinhamento foi consultada para compartilhamento de informações.

“Estamos muito orgulhosos do andamento desse projeto tão importante. É algo que tem mudado a realidade de muitas crianças e adolescentes. Ficamos felizes em ser referência para outras cidades e desejamos que esse projeto cresça ainda mais”, expressa a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Roselane de Araújo Lima Barreira.

O projeto

Instituído em 2019, o projeto, desenvolvido em favor das crianças e adolescentes atendidos em instituições de acolhimento de Cachoeiro, promove a possibilidade de pessoas, famílias e empresas contribuírem para o desenvolvimento dos acolhidos.

Com isso, visa proporcionar convívio e experiências familiares para as crianças e adolescentes, gerando vínculos afetivos seguros e duradouros, e, em alguns casos, apoio material.

Na área afetiva, os padrinhos participam do ciclo de capacitação e as visitas aos acolhidos são agendadas com a Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento e com a Equipe Técnica do Projeto de Apadrinhamento.

Os que estão nas categorias de Padrinho Provedor fornecem doações, como materiais escolares, são realizados pelos provedores. Já atividades lúdicas e projetos interativos, como confecções de artesanato, brincadeiras, teatros musicais, passeios, cinemas e piqueniques, são feitos pelos que estão na modalidade Prestador de Serviços.

Como ser participante

Para se tornar um padrinho ou madrinha do projeto, o candidato precisa ser maior de 18 anos; ter residência fixa no município de Cachoeiro; apresentar disponibilidade para participar, efetivamente, da vida do afilhado, bem como das reuniões e oficinas com a equipe do projeto; permitir visitas técnicas em sua residência; concordar com as normas estabelecidas pela proposta do apadrinhamento e a instituição de acolhimento.

Os interessados podem ligar para a sede da Semdes, por meio dos números (28) 3522-2417 ou (28) 3511-3972, para mais informações sobre todas as etapas do projeto e as documentações necessárias para participar.

Modalidades de apadrinhamento

O projeto apresenta três modalidades de apadrinhamento:

Padrinho Afetivo: é aquele que fará visitas regulares ao acolhido, buscando-o para passar finais de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia, proporcionando convivência social e familiar que produza experiências gratificantes;

Padrinho Provedor: dará suporte material ou financeiro à criança ou ao adolescente, seja com a doação de materiais escolares, vestuário, brinquedos; com o patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar, prática esportiva, idiomas ou com contribuição financeira para alguma demanda específica do acolhido;

Padrinho Prestador de Serviços: profissional ou empresa que, por meio de ações de responsabilidade social junto às instituições, cadastra-se para atender crianças e adolescentes participantes do projeto, conforme sua especialidade de trabalho ou habilidade, apresentando um plano de atividades.

foto Patrícia Pim/PMCI