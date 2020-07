Projeto de Vidigal garante coleta domiciliar de exames de Covid-19 para idosos

Os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo apontam que a Covid-19 tem se mostrado mais grave, com mais complicações, em idosos, sendo eles considerados parte do grupo de risco da doença.

Sabendo que recomendação de isolamento social é imprescindível para essa faixa etária, o deputado federal Sergio Vidigal (PDT-ES) protocolou o Projeto de Lei (PL) 3756/20, que garante a coleta em domicílio para a realização dos exames que diagnosticam a Covid-19 em idosos.

“O deslocamento das pessoas pertencentes aos grupos de risco até os locais de realização de testes pode expô-las à infecção”, defendeu Sergio Vidigal, que também é médico.

De acordo com o PL, a coleta domiciliar para essas pessoas será obrigatória nos municípios com mais de 100 casos identificados de Covid-19.

“O paciente com suspeita da doença deverá contatar o órgão de saúde municipal para solicitar o atendimento domiciliar”, explica o parlamentar.