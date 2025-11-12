Projeto Ídolo Social chega a Guarapari com aulas gratuitas de basquete

Guarapari passa a integrar, a partir desta semana, o Projeto Ídolo Social, uma iniciativa do Instituto Anderson Varejão que une esporte, educação e valores para transformar a vida de crianças e adolescentes por meio do basquete. O projeto chega à cidade com o apoio da Prefeitura de Guarapari e vai oferecer aulas gratuitas para meninas e meninos de 7 a 16 anos.

A abertura oficial acontece em dois momentos:

Quinta-feira (13/11), às 18h, na EMEF Presidente Costa e Silva, no bairro Praia do Morro;

Sexta-feira (14/11), às 18h, na EMEF Celita Bastos Garcia, em Una.

Durante as aulas inaugurais, os participantes poderão conhecer os professores, tirar dúvidas e realizar as inscrições diretamente no local. As atividades serão divididas por faixa etária:

18h – crianças de 7 a 11 anos

19h – adolescentes de 12 a 16 anos

O projeto, idealizado pelo ex-jogador da NBA e ídolo capixaba Anderson Varejão, tem como objetivo promover a inclusão social por meio do esporte, incentivando a prática do basquete e a formação cidadã.

Segundo o Instituto, o Ídolo Social busca desenvolver valores como respeito, disciplina, trabalho em equipe e superação, além de estimular hábitos saudáveis e o convívio comunitário.

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), é parceira da iniciativa e cedeu os espaços escolares onde o projeto será desenvolvido.

“A chegada do Instituto Anderson Varejão é uma grande oportunidade para nossas crianças e adolescentes. É um projeto que vai muito além do esporte, porque trabalha valores e cidadania. Ficamos muito felizes em receber essa iniciativa em Guarapari”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

As aulas serão contínuas e totalmente gratuitas. As famílias interessadas podem comparecer às unidades participantes nos horários das turmas para obter mais informações e efetuar a inscrição.

Locais das aulas inaugurais

EMEF Presidente Costa e Silva — Av. Munir Abud, 40, Praia do Morro

EMEF Celita Bastos Garcia — Av. Manoel Rodrigues Pinheiro, Una