Projeto Kennedy Educa Mais expandindo horizontes, formando cidadãos

today15 de abril de 2024 remove_red_eye45

As atividades do Projeto Kennedy Educa Mais de 2024 estão a todo o vapor. O Projeto que possui sede na comunidade de Santana Feliz funciona através de parceria entre a Prefeitura de Presidente Kennedy e a Secretaria Municipal de Educação.

As oficinas do Projeto acontecem no contraturno escolar. Atualmente, 150 alunos, oriundos da rede Municipal, estão matriculados. Para frequentarem as aulas, crianças e adolescentes têm a garantia do transporte de ida e volta. Para os alunos que estão matriculados em escola de tempo integral, o Projeto acontece dentro da escola durante a disciplina de eletiva. As creches também contam com o suporte do Projeto.

No Educa Mais os alunos recebem aulas de balé, dança, ginástica rítmica, canto, violão, flauta e teclado e ainda contam com aula de LIBRAS, recreação, cinemateca, biblioteca itinerante, contação de histórias e reforço escolar.

As atividades ofertadas pelo Projeto Kennedy Educa Mais, tem o objetivo de criar condições para que a criança desenvolva habilidades, hábitos e atitudes de cidadania, com intenção de fazer da aprendizagem um processo ativo, significativo, atraente e vivo e que contribua para a construção de saberes, proporcionando melhora no rendimento escolar, e autoestima.

As inscrições do Projeto Kennedy Educa Mais devem ser realizadas na Sede do Projeto ou pelo Instagram @projetokennedyeducamais.