Projeto Mosai.Co traz cor e novos ares para comunidades de Regência e Povoação

today21 de agosto de 2025 remove_red_eye72

Iniciativa faz parte das ações de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão e buscou restaurar pontos turísticos da Foz do rio Doce, além de capacitar negócios locais

Quem chega a Regência e Povoação, na Foz do Rio Doce, vê comunidades transformadas, mais coloridas e conscientes de seu papel. Os dois distritos de Linhares (ES) receberam o projeto Mosai.Co, que encerrou suas atividades em junho, deixando as comunidades mais coloridas e atrativas para os visitantes.

A iniciativa faz parte das ações de recuperação de micro e pequenos negócios e buscou utilizar cores e indicadores emocionais para revitalizar espaços físicos, para construir ambientes mais saudáveis e resilientes nas comunidades. Os locais foram mapeados e foi realizado um processo de escuta coletiva, de forma a captar indicadores emocionais durante a mobilização, de pintura e transformação dos espaços.

Casa em Povoação antes e depois.

Foram restaurados diversos pontos turísticos de Regência e Povoação, assim como alguns estabelecimentos históricos da região, como o Espaço Cultural Mundinho Cia de Artes de Regência Augusta. “Esse espaço de cultura é um espaço de identidade porque toda a comunidade está aqui dentro. Tudo que está sendo proposto é para o fortalecimento da nossa cultura”, afirma o presidente da Cia das Artes, Adailton Alcantara Pereira.

O Mosai.Co foi desenvolvido e conduzido por Thalita Carvalho, comunicadora, apresentadora, especialista em cor e design regenerativo, que engajou a população local nessa transformação dos espaços coletivos, individuais e do comércio local.

“Esse projeto foi o meu maior desafio profissional, em 15 anos de pesquisa de cor e de mutirões de pintura e transformação. Nosso principal desafio foi desenhar um projeto que dialogasse verdadeiramente com a comunidade e que, nessa relação próxima, a gente conseguisse estabelecer um vínculo de confiança mútuo. À medida em que essa confiança foi se estabelecendo, conseguimos começar as transformações espaciais e os moradores foram entendendo que não era um projeto apenas para pintar paredes. Se tratava de um projeto delicado e artesanal que, por meio da transformação de espaços físicos, fosse possível fomentar a cultura, o turismo, a educação e a economia das duas vilas”, analisa.

Em Regência, 24 negócios foram reformados ou receberam alguma adequação. Já em Povoação, 30 fachadas foram renovadas na rua histórica, onde também foram plantadas 20 palmeiras. Além disso, em cada um dos distritos foi renovada uma escola, inclusive com criação de salas multimídia.

Refeitório da escola em Regência depois e a sala multimídia.

“Por meio do fortalecimento do convívio social, construção coletiva e do aumento do senso de pertencimento, os negócios ligados ao turismo perceberam sua contribuição valiosa para o bem-estar, a felicidade e prosperidade dos moradores”, enfatiza a gerente de estratégia e gestão da Samarco, Fernanda Bartoli.

O projeto Mosai.Co é uma iniciativa que era conduzida pela Fundação Renova (em liquidação) e cuja conclusão foi contemplada no Novo Acordo do Rio Doce. Trata-se de uma das obrigações de fazer da Samarco, que assumiu sua condução e finalização.

As informações gerais do Acordo e sobre as obrigações de fazer da Samarco estão disponíveis em

www.samarco.com/reparacao.

fotos Derek Mangabeira