Projeto “Recicla Guaçuí” disponibiliza número de telefone para população

today13 de março de 2023 remove_red_eye53

O cidadão poderá solicitar serviços de recolhimento e ainda mostrar por meio de Whatsapp, sua contribuição na reciclagem que será publicado em redes sociais

Com o objetivo de conscientizar cada vez mais a população sobre a prática da reciclagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Guaçuí está reforçando o projeto “Recicla Guaçuí”. De acordo com a iniciativa, o cidadão, por meio do aplicativo WhatsApp, poderá enviar suas fotos ou pequenos filmes, para o número de telefone (28) 99976-9867 mostrando sua contribuição no dia a dia, desde a separação do lixo reciclável até o seu descarte em algum Ponto de Entrega Voluntária (PEV), espalhados em pontos estratégicos da cidade, de onde o caminhão da coleta seletiva recolhe os resíduos e lhes dá o destino adequado.

Visando ainda mais a conscientização da população, o projeto tem ainda por objetivo divulgar bons exemplos e práticas conscientes, estimulando e consolidando a importância da reciclagem, conforme explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins.

Segundo o secretário, um projeto simples, se bem trabalhado, pode alcançar resultados satisfatórios, estimulando e mostrando que não há outra solução, senão pelo engajamento de todos.

“Muito se fala em coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, como alternativas para a redução do volume de lixo a ser disposto em aterros ou lixões, mas a ação, por meio do exemplo, dispensa qualquer discurso daquilo que é necessário ser feito”, afirma Martins.

Ainda de acordo com o secretário, a população sabe que, devido à crescente quantidade de resíduos, a reciclagem se torna uma atitude cada vez mais importante para a manutenção da saúde do planeta e das pessoas.

“O lixo é o maior causador da degradação do meio ambiente e pesquisas indicam que cada ser humano produz, em média, pouco mais que 1 quilo de lixo por dia”, enfatiza.

“Desta forma, se torna inevitável o desenvolvimento, cada vez maior, de uma cultura de reciclagem, tendo em vista a escassez dos recursos naturais não renováveis e a falta de espaço para acondicionar tanto lixo”, pontua Roberto Martins, destacando que a coleta seletiva em Guaçuí, em 2022, recolheu 550 toneladas de recicláveis, incluindo quase 4 mil litros de óleo de cozinha usados e em pouco mais de um ano 150 toneladas de vidro.

Diante desse quadro, segundo ele, fica demonstrada a importância da reciclagem para a diminuição da quantidade de lixo produzido, com o reaproveitamento de diversos materiais, o que vem colaborar na preservação da natureza.

“E é dentro desse contexto e visando conscientizar cada vez mais a população dessa importância, que precisamos mostrar que essa ação começa dentro da casa do cidadão, quando ali é feita a separação do que pode ser reciclado”, conclui o secretário.

Como participar

Para participar, cada filme ou foto deve ser enviado para o número de WhatsApp (28) 99976-9867, acompanhado de nome completo de quem está enviando, do bairro onde reside e seu endereço no Instagram. O material será postado nas redes sociais.

Conforme explica a Semmam, o aparelho celular com o número divulgado foi adquirido por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, podendo também receber mensagens solicitando recolhimentos de volumes maiores de resíduos recicláveis.