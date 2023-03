Projeto “Todos contra a Dengue” tem início nas escolas de Itapemirim

Teve início na terça-feira, dia 21 de março, o Projeto “Todos Contra a Dengue”, uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde.

O projeto, que faz parte do Programa Saúde Nas Escolas – PSE , tem por finalidade conscientizar os alunos sobre os cuidados a serem tomados para conter a reprodução do Mosquito Aedes Aegypti (responsável pela transmissão, da Dengue, Zika, Chicungunya e Febre Amarela), reduzindo assim os casos de dengue no município.

Na primeira etapa do Projeto, as escolas de Ensino Fundamental recebem a visita de técnicos da Secretaria de Saúde que explicam para todos os estudantes sobre o ciclo de vida do mosquito, sintomas da dengue, tratamento e sobre os cuidados necessários para que o mosquito não se reproduza.

No decorrer da semana, os professores darão continuidade ao assunto em sala de aula, reforçando os cuidados básicos e confeccionando cartazes que serão utilizados em uma ação de conscientização realizada pela escola na comunidade.

O projeto teve início nas EMEIEF “Elvira Meale Lesqueves”, “Luiz João Gomes”, “Magdalena Pisa”, “Marluce Bianchi Souza e CMEFTI “Waldeia Ferreira Peçanha” Viana”, das localidades de Itaoca e Itaipava, e, na próxima semana, atenderá às demais localidades do município.