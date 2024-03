Projeto Turismo de Experiência seleciona 60 novos empreendimentos para 2024

Na busca por impulsionar o turismo no Espírito Santo, a Secretaria do Turismo (Setur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) divulgaram, na última semana, a lista dos empreendimentos de destaque selecionados para integrar o Projeto Turismo de Experiência em 2024.

Este programa, que faz parte do Planejamento Estratégico do Governo do Estado, visa enriquecer a oferta turística por meio de experiências autênticas e diversificadas. Ao todo, foram escolhidos 60 empreendimentos, distribuídos em cinco segmentos: Agroturismo, Hospedagem, Turismo de Natureza, Turismo Étnico e Alimentos e Bebidas, entre os 169 inscritos no edital.

Desde 2021, o Projeto Turismo de Experiência tem sido um catalisador para o desenvolvimento do setor, já tendo formatado 78 experiências turísticas em todo o Estado até 2022. Agora, esses novos empreendimentos selecionados passarão por um processo de consultoria gratuito, visando aprimorar e diversificar suas ofertas, com a expectativa de impulsionar o faturamento dos negócios.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, expressou otimismo em relação ao potencial dos empreendimentos. “Estamos entusiasmados com a qualidade e diversidade dos empreendimentos selecionados. Este resultado representa um passo significativo para fortalecer nossa indústria do turismo, proporcionando experiências autênticas aos visitantes e enriquecendo a cultura do Espírito Santo”, afirmou Lemos.

A próxima fase incluirá a assinatura dos termos de compromisso pelos empreendimentos selecionados, seguida pelo primeiro encontro coletivo, marcado para o início de abril.

Confira o resultado do Edital de Seleção clicando no link: https://setur.es.gov.br/turismo-de-experiencia.