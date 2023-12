Projetos culturais em Monte Alegre: último encontro do ano é realizado no quilombo

Neste ano, a comunidade quilombola Monte Alegre, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, sediou diversos projetos de salvaguarda e difusão cultural. Um deles é o Memórias do Quilombo Monte Alegre, que teve sua última edição no dia 25 de novembro e contou com a participação de diversos grupos de caxambu do sul do estado.

Por meio desse projeto, os conhecimentos a respeito do caxambu foram transmitidos aos jovens do local, sempre de forma prática e pela oralidade – as conversas conduzidas pelas mestras Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Geralda Nogueira Calixto e Neuza Gomes Ventura proporcionaram essa interação.

No último sábado (16) ocorreu uma reunião com os componentes do caxambu Santa Cruz (grupo local que é certificado pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial do Brasil), para fazer um balanço do projeto e discutir os seus pontos mais importantes.

Em seguida, como acontece de costume quando os caxambuzeiros se reúnem, foi formada uma roda de caxambu, concluindo, assim, as atividades.

“Considero que a importância deste projeto pode ser medida pelo fortalecimento do Caxambu Santa Cruz e pela grande visibilidade dada ao quilombo como um todo”, pontua Genildo Coelho Hautequestt Filho, arquiteto e coordenador do projeto.

Memórias do Quilombo Monte Alegre é um projeto realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria da Cultura, e conta com o patrocínio da ES Gás.

Outro projeto que tem rendido bons frutos é o Oficina de Formação de Caxambuzeiros, viabilizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura, por meio do Edital 06/2022 – Patrimônio Cultural, e apoiado pela Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e pelo Studio Inovar Arquitetura.

Ele também se baseia na premissa de que o caxambu – parte importante da identidade cultural capixaba – deve se perpetuar no quilombo, e isso somente poderá acontecer se as novas gerações estiverem inseridas no grupo, aprendendo sobre ele e praticando os ensinamentos adquiridos.

Esse projeto vem oportunizando reuniões em que os mais antigos transmitem às crianças e aos adolescentes os princípios do caxambu, tirando dúvidas e realizando demonstrações práticas. O mais recente encontro também ocorreu no último sábado, sendo essa a última edição deste ano.

fotos Luan Volpato