Promoção EDP + Vantagens, da Escelsa, sorteará prêmios para clientes

today5 de janeiro de 2022 remove_red_eye84

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, lança a promoção EDP + Vantagens. Até setembro, a Companhia vai sortear diversos prêmios, totalizando mais de R$ 47 mil para os clientes residenciais que aderirem ou já estiverem utilizando as modalidades de pagamento digital como PIX, PicPay, débito automático ou internet banking, e de recebimento da fatura por e-mail, que evita o uso de papel. Para concorrer, é necessário realizar o cadastro em https://edpmaisvantagens.com.br

A promoção tem nove meses de duração, de janeiro a setembro de 2022, e os clientes que realizarem as ações previstas no regulamento começam a concorrer aos prêmios após o cadastro e durante todo o período da promoção. Ao todo, serão nove sorteios, totalizando 57 premiações. São vale-presentes de R$ 200, de R$ 750 em conta de energia, vale-supermercado de R$ 1.500 e premiação de R$ 4.000. Todos os prêmios serão entregues em cartão de crédito sem função de saque.

“A digitalização traz mais facilidade e segurança aos consumidores. Já temos uma grande parte dos clientes da Companhia que optaram pelo recebimento de fatura e pagamento de forma digital e notamos um aumento da adesão com a pandemia. O programa EDP + Vantagens chega com o objetivo de estimular ainda mais essa praticidade”, destaca Luciano Falce, gestor da EDP.



Após a inscrição no site da promoção, cada participante (válido somente um cadastro por unidade consumidora) receberá números da sorte gerados automaticamente por instalação cadastrada, conforme as ações abaixo listadas, podendo ser acumulativas entre elas, desde que realizadas dentro do mesmo período de participação:

Os números da sorte serão publicados todos os meses na área logada do cliente, no site https://edpmaisvantagens.com.br. Os números sorteados e os ganhadores também serão publicados na plataforma, assim como o regulamento completo. A prestação de contas da promoção será feita conforme determina a Portaria nº 41/2008, do Ministério da Fazenda.



Atualmente, 68% dos pagamentos das faturas de energia da EDP já são realizados por meio de canais digitais, como o débito automático, internet banking e PIX. A companhia segue inovando, atenta a esta tendência crescente e incorporando soluções práticas e seguras aos clientes. A digitalização do pagamento se torna cada vez mais presente na vida das pessoas e tem se consolidado como uma forma de prevenção do contágio pela Covid-19, já que o cliente tem a opção de pagar suas contas de forma prática, no conforto de sua casa, sem se expor em filas.