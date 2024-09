Pronto Socorro 24 horas do Hospital Evangélico Litoral Sul está de portas abertas

Um dia que vai ficar na história para o povo de Itapemirim! O Pronto Atendimento do 24 horas do Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS) está oficialmente em atividade, atendendo gratuitamente a população após convênio entre a Prefeitura e a unidade.

Participaram da solenidade o Superintendente do Hospital Evangélico, Wagner Medeiros Junior; a gestora do Hospital Litoral Sul, Superintendente do Hospital Evangélico, Wagner Medeiros Junior; Vanda Marcia, gestora do Hospital Litoral Sul; o gerente financeiro, Hériton Vieira; o Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Saúde, Bruno Rezende; o Secretário de Governo de Itapemirim, Ricardo Cordeiro e o Secretário de Saúde, Júlio César Carneiro.

As portas foram abertas para prestação dos serviços nesta sexta-feira, dia 27, assim, assim que acabou a solenidade. “É uma benção saber que voltou a funcionar, agora não precisamos mais ir para a Upa ou Menino Jesus”, afirmou Joacir Aranha, que foi o primeiro paciente atendido gratuitamente após a reabertura.

O Superintendente do Hospital, Wagner Medeiros, parabenizou e agradeceu o Município por abrir mais essa porta para a população na área da saúde, viabilizando financeiramente, por meio deste convênio, a prestação dos serviços de forma gratuita.

O incentivo de cooperação técnica e financeira (termo de fomento nº 001/2024), no valor total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), publicado no diário oficial do município do dia 25 de setembro, destaca que o repasse dos recurso financeiros serão para suporte, complementação e custeio das despesas hospitalares, garantindo a continuidade ao atendimento e atenção aos munícipes, nas áreas do Pronto Atendimento e dos serviços de referência do Evangélico Litoral Sul.

Vale destacar que, ao ser atendido no Pronto Socorro, caso precise, o paciente conta com acesso também aos serviços do Centro de Diagnóstico por Imagens (tomografia, raio-x, dentre outros exames). Estará disponível ainda a Sala Vermelha, onde são realizados os atendimentos dos pacientes em estado grave (com toda aparelhagem e acompanhamento necessário). Além disso, o hospital é referência em ortopedia cirúrgica, cirurgia geral, e conta com 20 leitos de UTI.

O pronto atendimento funciona diariamente com dois médicos 24 horas por dia. Vale ressaltar ainda que o espaço está todo reformado, levando conforto aos pacientes que precisarem de atendimento.