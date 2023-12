“PROPRIEDADE” estreia hoje, 21 de dezembro, exclusivamente nos cinemas

today21 de dezembro de 2023 remove_red_eye105

Protagonizado por Malu Galli, filme fez grande sucesso no circuito de festivais brasileiros e internacionais e será lançado pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras

Um dos filmes brasileiros mais comentados no último ano dentro do circuito de festivais, PROPRIEDADE chega exclusivamente aos cinemas nesta quinta-feira, 21 de dezembro. Com direção de Daniel Bandeira (o mesmo de “Amigos de Risco”), o thriller, realizado com recursos do Funcultura Audiovisual e do Edital de Longas de Baixo Orçamento do Ministério da Cultura, produzido pela Símio Filmes e Vilarejo Filmes e distribuído pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras, tem exibições confirmadas nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Luís e Teresina. A classificação indicativa é 16 anos.

Também autor do roteiro, Daniel Bandeira se relaciona há muito com o conceito que se transformaria em PROPRIEDADE. Apreciador do suspense, Daniel a princípio desenvolveu o argumento como um exercício formal sobre enclausuramento. No entanto, a ideia passou a receber contornos políticos ao perceber, a partir de 2010, um país mais polarizado do que nunca.

“Havia aquele gráfico da apuração das eleições, do Norte Vermelho e do Sul Azul. Então, essa ideia original acabou sendo infiltrada por essa percepção de que o Brasil estava dividido. Ele sempre esteve dividido, na verdade, mas isso acabou me afetando de forma inédita. PROPRIEDADE acaba sendo um comentário também sobre como a violência que acontece na cidade tem suas raízes muito profundas, que retrocedem no espaço. No campo e no tempo, porque são questões muito antigas, muito históricas. Então, no final de contas, a gente acaba vendo somente o efeito imediato dessa opressão na cidade, muitas vezes não se dando conta de que a origem disso está no campo, está na história.”

Rodado entre 11 de setembro e 7 de outubro de 2018, PROPRIEDADE imprime na tela a tensão que o país vivenciou, com a equipe recepcionando os resultados do primeiro turno eleitoral daquele ano no último dia de filmagens na Fazenda Morim, de São José da Coroa Grande, município de Pernambuco.

Houve também uma camada adicional percebida, a posteriori, pela atmosfera claustrofóbica, quase uma alegoria do isolamento social que tomaria o mundo um ano depois. Com o protagonismo da narrativa muitas vezes concentrado em Tereza e Dona Antônia, personagens respectivamente interpretadas por Malu Galli e Zuleika Ferreira, Daniel encontrou uma forma de representar a incomunicabilidade de duas integrantes de diferentes esferas sociais.

“Eu acho que a gente vive em um momento em que é muito difícil se colocar no lugar do outro, de entender as motivações do outro. E, com isso, a gente acaba perdendo as nuances, as motivações, coisas que a gente poderia usar para tentar resolver nossas diferenças.

A partir disso, PROPRIEDADE coloca o espectador no lugar de testemunha dupla das motivações de cada lado. “Eu acho que é nisso que reside a grande tragédia, não só da história do filme, mas da história dos nossos tempos. E que só quando rompemos essa blindagem, ou quando abrimos a porta, ou quando descemos o vidro para poder falar com o outro, que nós temos uma condição de iniciar um diálogo, de estabelecer um clima de resolução de diferenças, resolução de problemas. Até lá, a incomunicabilidade é o motor da nossa tragédia”, reflete Daniel.

Segundo o diretor e roteirista, “PROPRIEDADE tem conseguido se comunicar com plateias estrangeiras, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, não somente em termos de impacto ou linguagem. Eles conseguem fazer essa relação entre a nossa história recente e a tensão que acontece no filme. Pensado numa realidade específica, eu acho que ele também ativa alguns botões, também puxa algumas cordinhas nos conflitos de classe da forma como existem nos países onde ele é exibido”.

Agora, Daniel Bandeira se mostra ansioso com a exibição comercial de PROPRIEDADE no Brasil a partir de dezembro e com o selo da Sessão Vitrine Petrobras. “O projeto apresenta essa característica de ter uma penetração muito grande nos cinemas do Brasil, alcançando diversas realidades e camadas da sociedade brasileira. Interessa-me muito saber como cada camada vai interpretar, o que cada camada vai trazer de si, vai ver refletida de si própria no filme. É uma oportunidade excelente que aproxima tanto o público mais abastado, que tem mais acesso ao cinema, quanto o público cuja proximidade com o cinema ainda precisa ser uma realidade.”

PROPRIEDADE já tem exibição confirmada nas seguintes cidades: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

Siga PROPRIEDADE no Instagram:

https://www.instagram.com/propriedade.filme/

Sinopse

Para se proteger de uma revolta dos trabalhadores da fazenda de sua família, uma reclusa estilista se enclausura em seu carro blindado. Separados por uma camada impenetrável de vidro, dois universos estão prestes a colidir.