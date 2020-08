PSB define diagnóstico para plano de governo de Bruno Lamas na Serra

today11 de agosto de 2020 remove_red_eye29

Gerar emprego e renda, investir na construção de escolas e quadras poliesportivas, criar vagas em creches, melhorar a mobilidade urbana, contratar mais médicos, aumentar o efetivo policial e realizar a regularização fundiária no município da Serra. Essas são algumas das demandas do cidadão serrano para o futuro prefeito da cidade.

O diagnóstico com os problemas e soluções do município foi apontado pelo PSB, que concluiu ontem (dia 10/08) o “Conversa com o 40 – Serra Conectando Ideias e Projetos”, após realizar seminários virtuais e presenciais de formação política, nos meses de julho e agosto, nas 13 regiões da cidade.

Foram ouvidas lideranças comunitárias, aliados e pré-candidatos das regiões de Feu Rosa, Castelândia, José de Anchieta, Laranjeiras, Civit A e B, praias de Jacaraípe, Carapebus e Nova Almeida, além de Carapina, dentre outras.

O resultado vai servir de base para a elaboração do plano de governo do pré-candidato do partido à Prefeitura da Serra, deputado Bruno Lamas, que deverá ser a principal aposta da legenda do governador Renato Casagrande (PSB), como cabeça de chapa, na eleição deste ano na Grande Vitória.

“E um município gigantesco, desenvolvido, mas com muitos gargalos que precisam ser resolvidos, principalmente nos bairros mais carentes. O projeto serviu para que Bruno Lamas pudesse ter uma radiografia de todo o município da Serra. Todo o trabalho vai servir para aprofundamento do plano de governo, que futuramente será apresentado à Justiça Eleitoral e ao povo serrano”, declarou João Luiz de Oliveira, coordenador do projeto, que foi patrocinado pela Fundação João Mangabeira.

João Luiz destacou a importância dos seminários, que fizeram um diagnóstico preciso do município.

“Levantamos todos os números da Serra. O deputado Bruno Lamas participou dos seminários. Ouvimos os principais representantes de cada um das regiões. Colhemos as sugestões por região, para incentivar a participação popular, mas tudo respeitando as normas de saúde na pandemia. Também foi realizada uma reunião com a Guarda Municipal”, frisou.

O governador Renato Casagrande também fez questão de participar, ao produzir um vídeo de abertura.

“Vocês terão a oportunidade de fazer um debate sobre o município da Serra. Identificarão os desafios e as oportunidades e o que ainda será preciso construir. A elaboração de um plano sustentável para orientar a proposta do PSB é fundamental”, declarou Casagrande, por meio de vídeo, ainda em julho.

O deputado Ted Conti, que desistiu de concorrer em Vila Velha pelo PSB, também destacou a iniciativa: “Acredito que estamos no caminho certo: ouvir a população para propor as melhores soluções.”