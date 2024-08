PSB oficializa candidatura de Léo Português a prefeito de Anchieta em convenção

Na noite desta quinta-feira (01), a Vila Samarco, em Anchieta, foi palco de um evento decisivo para o cenário político local: a Convenção Partidária do PSB, que oficializou a candidatura de Léo Português a prefeito do município. O evento também marcou a incorporação do União Brasil ao projeto de sucessão, com a indicação de Renato Lorencini como vice-prefeito na chapa de Léo.

A convenção reuniu lideranças políticas, membros dos partidos, simpatizantes e a comunidade local, que acompanharam com entusiasmo os discursos e as propostas apresentadas. Léo Português, que já vinha sendo apontado como um dos nomes fortes para a disputa, reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Anchieta e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

“Estamos aqui para mostrar que juntos, PSB e União Brasil, temos um projeto sólido e comprometido com o futuro de Anchieta. Nossa cidade foi resgatada por Fabrício e Carlos Waldir, mas agora é hora de avançar ainda mais”, declarou Léo durante seu discurso.

Renato Lorencini, agora oficializado como candidato a vice-prefeito, também destacou a importância da união entre os partidos e necessidade de buscar avanços em prol de uma Anchieta ainda melhor.

A incorporação do União Brasil ao projeto de Léo Português é vista como uma estratégia crucial para consolidar a base de apoio e ampliar o alcance das propostas da chapa. A aliança promete trazer uma combinação de experiência política e renovação, elementos considerados essenciais para a gestão que pretendem implementar.

A convenção partidária do PSB em Anchieta foi um marco na corrida eleitoral do município, sinalizando o início oficial da campanha de Léo Português e Renato Lorencini. Com a união dos dois partidos, a expectativa é de uma campanha vigorosa e pautada pelo diálogo com a população, visando construir um futuro melhor para todos os moradores de Anchieta. A coligação conta ainda com os partidos PP, Republicanos, PSD e Rede.