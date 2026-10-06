PSD declara apoio a Pazolini no segundo turno para o Governo do ES

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye62

Presidente estadual do partido, Renzo Vasconcelos, se reuniu com o candidato nesta terça-feira e afirmou que apoio será “integral”

O PSD declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo Governo do Espírito Santo no segundo turno das Eleições 2026. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (6), após uma reunião entre o candidato e o prefeito de Colatina e presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos.

O encontro aconteceu em Vitória, no comitê de Pazolini. Após a reunião, os dois divulgaram uma foto e confirmaram a aliança para a segunda etapa da eleição.

No primeiro turno, o PSD havia adotado uma posição de neutralidade na disputa pelo governo estadual. De acordo com Renzo, a decisão de apoiar Pazolini no segundo turno levou em consideração orientações da direção nacional do partido, o resultado das urnas e questões relacionadas ao desenvolvimento do interior do Estado.

“Seguindo algumas orientações tanto da Nacional, quanto a vontade política, o compromisso de investimento e crescimento do interior. Colatina é importante, é referência em saúde para 32 municípios e escutando as urnas, a vontade popular”, afirmou Renzo.

PSD esteve próximo de Pazolini na pré-campanha

Durante a pré-campanha, o PSD fazia parte do grupo político que apoiava Pazolini e chegou a discutir a indicação da então primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, para ocupar a vaga de vice na chapa.

A composição, porém, não avançou porque o partido mantinha o compromisso de lançar Sérgio Meneguelli para o Senado. Com isso, o PSD deixou o grupo e seguiu com candidatura própria na primeira etapa da eleição.

No primeiro turno, Renzo Vasconcelos havia mantido neutralidade na disputa pelo governo e deixou a definição sobre um eventual apoio para depois da votação.

Resultado das urnas influenciou decisão

A eleição estadual terminou o primeiro turno com Lorenzo Pazolini na primeira colocação, com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) ficou em segundo, com 34,06%. Helder Salomão (PT) terminou em terceiro, com 15,32%.

Para Renzo, o resultado também foi considerado na definição do partido. O prefeito afirmou que pretende participar diretamente da campanha de Pazolini e buscar votos principalmente na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo ele, o apoio será “integral”.

Possível participação em um eventual governo

Durante a conversa, também foram discutidas questões relacionadas à continuidade e à retomada de obras do Governo do Estado em Colatina.

Questionado sobre a possibilidade de o PSD integrar uma eventual administração de Pazolini, caso o candidato seja eleito, Renzo afirmou que o assunto não foi tratado como parte do acordo desta terça-feira. Ele, no entanto, declarou que o partido está aberto à possibilidade de participar da gestão.

O prefeito também afirmou que Paulo Hartung, uma das principais lideranças do PSD no Espírito Santo, não participou da decisão partidária de apoiar Pazolini. Hartung havia manifestado simpatia pela candidatura do republicano durante a pré-campanha, mas não participou oficialmente da campanha no primeiro turno.

Segundo turno

A disputa pelo Governo do Espírito Santo será decidida entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço no dia 25 de outubro.

Com a definição do segundo turno, os candidatos entram em uma nova etapa de campanha, marcada pela busca de apoios políticos e pela apresentação de propostas aos eleitores capixabas.

FONTES: A GAZETA e FOLHA VITÓRIA