Romeu Zema anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

today6 de outubro de 2026 remove_red_eye67

Ex-governador de Minas Gerais terminou o primeiro turno em sexto lugar e declarou apoio ao candidato do PL na disputa contra Lula

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) anunciou nesta segunda-feira (5), apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das Eleições 2026.

A decisão foi comunicada por Zema por meio das redes sociais, após a definição dos dois candidatos que avançaram para a segunda etapa da disputa presidencial. Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na liderança, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar.

Zema afirmou que decidiu declarar apoio ao candidato do PL e que não pretendia permanecer sem se posicionar na segunda etapa da eleição. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, o ex-governador também fez críticas ao PT e ao atual governo ao justificar sua decisão.

Zema terminou o primeiro turno em sexto

Na votação de domingo (4), Romeu Zema recebeu 326.488 votos, o equivalente a 0,27% dos votos válidos, terminando a disputa presidencial na sexta colocação.

Após a apuração, o ex-governador já havia sinalizado que apoiaria um candidato no segundo turno e, posteriormente, confirmou sua decisão em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante o anúncio, Zema afirmou que sua escolha está relacionada à oposição ao PT e defendeu que os eleitores considerem o resultado das eleições para o Congresso Nacional na segunda etapa da disputa.

Flávio e Lula disputam a Presidência

O segundo turno da eleição presidencial será disputado entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, totalizando 56.104.268 votos. Lula recebeu 45,16%, com 53.876.617 votos.

A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de dois pontos percentuais.

A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro, quando os eleitores escolherão o próximo presidente da República.

Apoios entram no cenário do segundo turno

A declaração de Zema ocorre nos primeiros dias após a definição da disputa em segundo turno. Com a eliminação dos demais candidatos, os dois concorrentes que permanecem na corrida passam a buscar apoio de lideranças e partidos que participaram da primeira etapa.

Além de Zema, outros candidatos que ficaram fora do segundo turno também são alvo das articulações das duas campanhas. O cenário de apoios ainda pode mudar até a votação de 25 de outubro.

FONTE: TSE e CNN BRASIL

FOTO CAMILA CUNHA