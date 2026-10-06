Marataízes apresenta proposta da LOA 2027 em audiência pública

today5 de outubro de 2026 remove_red_eye93

Orçamento para o próximo ano foi discutido com servidores e representantes da sociedade civil antes de ser encaminhado à Câmara Municipal

A Prefeitura de Marataízes apresentou a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027 durante uma audiência pública realizada no Centro de Convivência Renascer (CCR). O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades) e contou com a participação do prefeito Antônio Bitencourt, servidores públicos e representantes da sociedade civil.

A audiência faz parte do processo de elaboração do orçamento municipal e teve como objetivo apresentar à população as principais diretrizes e previsões para o próximo exercício financeiro.

A LOA é o instrumento que estabelece a previsão das receitas e a fixação das despesas do município, definindo como os recursos públicos poderão ser aplicados nas diferentes áreas da administração e nos serviços oferecidos à população.

Participação da população

Segundo a Prefeitura, a elaboração da proposta envolveu reuniões entre secretários municipais e equipes técnicas. O objetivo foi levantar demandas de cada área, avaliar necessidades e definir prioridades para o orçamento de 2027.

Além das discussões internas, o município abriu espaço para a participação dos moradores. Durante os 30 dias anteriores à audiência, a população pôde enviar opiniões, demandas e sugestões por meio de um questionário disponibilizado no site oficial da Prefeitura e divulgado nas redes sociais.

A participação popular integra o processo de discussão das prioridades que poderão fazer parte do planejamento municipal para o próximo ano.

Proposta segue para a Câmara

Após a realização da audiência pública e a conclusão dos procedimentos técnicos e administrativos, a proposta da LOA 2027 foi encaminhada à Câmara Municipal de Marataízes.

Agora, o projeto será analisado pelos vereadores, que poderão discutir o conteúdo da proposta antes da votação.

A aprovação da LOA é uma das etapas do planejamento financeiro do município e define as receitas e despesas previstas para o exercício de 2027.

FONTE PREFEITURA DE MARATAÍZES